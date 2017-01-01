Експерти представили Порошенку законопроект про Антикорупційний суд

Закон має бути якнайшвидше проголосований у Верховній Раді, вважає глава держави

Експерти презентували президенту Петру Порошенку проект закону про Антикорупційний суд, який буде направлено до Верховної Ради. Як повідомляє прес-служба глави держави, у нараді взяли участь засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе, науковець і експерт ОБСЄ Анатолій Заєць, директор Фонду інновацій та розвитку Роман Яковлєв,



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Петро Порошенко на зустрічі з профільними експертами

Закон має бути якнайшвидше проголосований у Верховній Раді, вважає глава держави

Експерти презентували президенту Петру Порошенку проект закону про Антикорупційний суд, який буде направлено до Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у нараді взяли участь засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе, науковець і експерт ОБСЄ Анатолій Заєць, директор Фонду інновацій та розвитку Роман Яковлєв, науковець і експерт ОБСЄ Валентин Сердюк та заступник глави АПУ Олексій Філатов.

Порошенко розповів, що за 2016-2017 роки органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Національна поліція передали до судів майже 5 тис. антикорупційних справ.

«Виходячи з того, що проблема корупції стоїть надзвичайно гостро, антикорупційні справи стали питанням особливої суспільної уваги та ваги. При ухваленні судової реформи ще півтора роки тому у відповідному законі було передбачено створення спеціалізованого антикорупційного суду», - зазначив глава держави.

Він додав, що питання є складним, і нагадав, що певний час робота над цим питанням була заблокована, оскільки у Верховній Раді були вже зареєстровані законопроекти про антикорупційні суди. Президент звернувся до експертів, щоб вони врахували рекомендації Венеційської комісії і розробили законопроект про антикорупційний суд.

«Я як президент продемонстрував політичну волю. Ми це вносимо. Для мене ключова позиція щодо врахування висновків Венеційської комісії. При чому не допускаємо жодних політичних тисків ні від кого, і об’єктивне законодавство має бути якнайшвидше проголосоване у Верховній Раді», - наголосив глава держави.

Глава держави також відзначив, що законопроект про антикорупційний суд має врахувати важливі позиції, зокрема щодо іноземних експертів, гарантії безпеки для суддів, прозорість та незалежність добору кандидатів в судді. Він додав, що важливо мати спільну позицію щодо надзвичайної важливості зазначеного документу та імплементації і створення антикорупційного суду.

«Бажано, щоб це було завершено у 2018 році. У бюджеті за моєю пропозицією гроші на створення Антикорупційного суду передбачені», - зазначив Порошенко.

Засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе повідомив, що законопроект про Антикорупційний Суд включає у себе «найкращу міжнародну практику в різних країнах, експертні рекомендації фахівців ОБСЄ та висновки Венеційської Комісії.

Науковець і експерт ОБСЄ Анатолій Заєць розповів, що цей проект закону був розроблений на основі концепції, яка була вироблена експертами під егідою ОБСЄ, після ретельного експертного відбору фахівців, які добре знаються на цьому предметі. При цьому він висловив впевненість, що рівень законопроекту високий і такий, який «дозволяє вести фахову дискусію у стінах Верховної Ради».

Як відомо, 21 грудня Верховна Рада відкликала законопроект № 6011 про антикорупційні суди. За проголосували 235 народних депутатів.