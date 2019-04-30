Порошенко замінив постпреда України при міжнародних організаціях у Відні



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Президент Петро Порошенко

Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні став Євгеній Цимбалюк

Президент Петро Порошенко замінив постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

Про це йдеться в указах №174/2019 та№175/2019 на сайті глави держави.

«Звільнити Прокопчука Ігоря Васильовича з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні», - зазначається в одному із документів.

«Призначити Цимбалюка Євгенія Вікторовича постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні», - йдеться в іншому.

Прокопчук працював на цій посаді з 2010 року. Цимбалюк з 2015 року був послом України в Кенії та за сумісництвом у Союзі Коморських островів, Республіці Руанда, Республіці Танзанія.

Нагадаємо, 25 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Івана Гнатишина.