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    Політика

    Порошенко замінив постпреда України при міжнародних організаціях у Відні

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    Президент Петро Порошенко - Порошенко замінив постпреда України при міжнародних організаціях у Відні
    Президент Петро Порошенко

    Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні став Євгеній Цимбалюк

    Президент Петро Порошенко замінив постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

    Про це йдеться в указах №174/2019 та№175/2019 на сайті глави держави.

    «Звільнити Прокопчука Ігоря Васильовича з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні», - зазначається в одному із документів.

    «Призначити Цимбалюка Євгенія Вікторовича постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні», - йдеться в іншому.

    Прокопчук працював на цій посаді з 2010 року. Цимбалюк з 2015 року був послом України в Кенії та за сумісництвом у Союзі Коморських островів, Республіці Руанда, Республіці Танзанія.

    Нагадаємо, 25 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Івана Гнатишина.

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