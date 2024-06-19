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Посол Британії Гарріс пояснив, чому у Путіна немає жодного шансу на перемогу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Посол Британії Гарріс пояснив, чому у Путіна немає жодного шансу на перемогу
Посол Мартін Гарріс виступив бере участь у Київському Безпековому Gjck Форумі
фото: скріншот

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму, який традиційно збирає іноземних та українських спікерів

Нещодавно проведені Саміт G7 Саміт Миру та Конференція з відновлення України у Берліні продемонстрували, що міжнародні партнери залишаються разом з Україною і готові й надалі підтримувати її у боротьбі з Росією. Про це заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

За словами дипломата, російська війна в Україні, яка фактично розпочалася ще 10 років тому, може тривати ще досить довго.

«Але я думаю, що Путін має тільки один шанс – це втомленість партнерів України. І через ці три міжнародні події ми продемонстрували: ми не втомлені, ми разом з Україною. Зараз і назавжди», – підкреслив Гарріс.

Посол наголосив, що свідченням такої солідарності і партнерства є три ключові факти.

Перший з них – це укладання країнами-членами Групи Семи, а також низкою інших держав, безпекових угод з Україною, розрахованих на 10 років.

«Друге – це рішення щодо використання російських активів. Це тільки перший крок, за яким ще має бути конфіскація всіх активів. Але цей перший крок є прагматичним і дуже корисним. Через використання прибутків на такі активи ми можемо мати позики для України на 50 млрд доларів. Тобто зараз Росія платить за оборону України», – підкреслив дипломат.

Третім свідченням солідарності міжнародних партнерів з Україною Мартін Гарріс назвав нові санкції щодо російських компаній, зокрема бізнесу, який співпрацює з російським ВПК: «Це вже відчуває російська економіка, і «буде ще складніше».

Нагадаємо, 19 червня Київський Безпековий Форум проводить спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.

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Теги: Велика сімка

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