Саміт Великої сімки і Саміт миру. Спеціальна подія Київського безпекового форуму (трансляція)

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. На його полях іноземні та українські спікери обговорюють дві останні надважливі події

19 червня Київський Безпековий Форум проводить спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.

Як відомо, зустріч лідерів Великої Сімки відбулася в Італії 13-15 червня, а Саміт Миру пройшов 15-16 червня у Швейцарії.

У центрі уваги публічної дискусії Київського безпекового форуму рішення, прийняті на обох міжнародних заходах, а також практичні кроки для зміцнення світової солідарності з Україною і подолання російської агресії.

Українська версія трансляції



Англійська версія трансляції

На запрошення Голови Київського безпекового форуму, прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка учасниками розмови, зокрема, стануть посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, посол Канади Наталка Цмоць, посол Франції Гаель Весьєр, посол Європейського Союзу Катаріна Матернова та інші дипломати і політики. Модератор події – директор Безпекового форуму Данило Лубківський.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.