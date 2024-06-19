Саміт Великої сімки і Саміт миру. Спеціальна подія Київського безпекового форуму (трансляція)
«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. На його полях іноземні та українські спікери обговорюють дві останні надважливі події
19 червня Київський Безпековий Форум проводить спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.
Як відомо, зустріч лідерів Великої Сімки відбулася в Італії 13-15 червня, а Саміт Миру пройшов 15-16 червня у Швейцарії.
У центрі уваги публічної дискусії Київського безпекового форуму рішення, прийняті на обох міжнародних заходах, а також практичні кроки для зміцнення світової солідарності з Україною і подолання російської агресії.
Українська версія трансляції
Англійська версія трансляції
На запрошення Голови Київського безпекового форуму, прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка учасниками розмови, зокрема, стануть посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, посол Канади Наталка Цмоць, посол Франції Гаель Весьєр, посол Європейського Союзу Катаріна Матернова та інші дипломати і політики. Модератор події – директор Безпекового форуму Данило Лубківський.
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
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