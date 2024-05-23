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Залучення активів РФ для допомоги Україні: міністри G7 збираються на зустріч

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залучення активів РФ для допомоги Україні: міністри G7 збираються на зустріч
Зустріч відбудеться у цю п’ятницю та суботу в міста Стреза, в Італії
фото: Reuters

Переговори спрямовані на те, щоб представити пропозиції главам урядів G7 на саміті в регіоні Апулія південної Італії 13-15 червня

Цього тижня в Італії відбудеться зустріч міністрів фінансів та глав центральних банків країн-членів «Групи семи» (G7) для пошуку спільного рішення щодо залучення російських активів для допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що зустріч відбудеться у цю п’ятницю та суботу в міста Стреза, в Італії й, зокрема, стосуватиметься обговорення використання російських активів на суму близько $300 млрд, які були заморожені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Переговори спрямовані на те, щоб представити пропозиції главам урядів G7 на саміті в регіоні Апулія південної Італії 13-15 червня.

Однак кілька посадовців із країн-членів G7, включаючи США, заявили, що потрібно виробити «багато юридичних і технічних аспектів», і не очікується, що детальна угода буде досягнута.

Один із чиновників на умовах анонімності сказав виданню, що міністри G7 намагаються досягти консенсусу навколо плану, який дасть Україні достатньо грошей наперед для задоволення середньострокових військових і цивільних потреб, також дасть сигнал Росії, що вона «не може пережити» Захід фінансово.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готова швидко перенаправити доходи від заморожених російських активів на допомогу Україні. Водночас Німеччина наполягає, що готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи. На переконання німецького мінфіну, такий підхід дозволить дотриматися основоположного принципу суверенної недоторканності держав.

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Теги: Велика сімка гроші росія компенсація

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