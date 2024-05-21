Німеччина схвалила план Штатів про використання доходів від активів РФ – Bloomberg

Схвалення плану Німеччиною може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до забезпечення нової допомоги Україні

За словами представників США та ЄС, пропозиція Сполучених Штатів про використання майбутніх доходів від активів РФ набирає обертів

Німецький уряд готовий підтримати план США про використання майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських активів, які в основному застрягли в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі $50 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство, згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до забезпечення нового суттєвого пакету допомоги Києву та гарантування участі США незалежно від результатів листопадових виборів.

Представники США та ЄС кажуть, що пропозиція США набирає обертів, і, як очікується, домінуватиме у переговорах між міністрами фінансів та керуючими центральних банків країн «Великої сімки», які збираються у Стрезі, Італія, на свою щорічну зустріч, яка розпочинається 23 травня.

Однак німецькі офіційні особи не чекають на будь-яку остаточну угоду до зустрічі лідерів «Великої сімки» 13-15 червня, а також не очікують, що її реалізація відбудеться до наступного року, сказали анонімні джерела.

Як зазначає видання, на карту поставлено те, чи зможе український уряд залишатися фінансово життєздатним до 2025 року, а також сигнал Москві про те, що підтримка Києва серед союзників щодо «Великої сімки» не слабшає.

Використання заморожених активів стало більш актуальним з огляду на невизначеність навколо виборів у США. Політичні розбіжності у Вашингтоні вже ускладнили президентові Джо Байдену надання більшої допомоги Україні, а його суперник, колишній президент Дональд Трамп, висловив скептицизм щодо підтримки України.

Очікується, що активи приноситимуть близько 5 млрд євро на рік. Згідно з пропозицією, що обговорюється, «Велика сімка» оцінить, який дохід буде отриманий протягом певної кількості років, і заздалегідь надасть цю суму Україні.

Кінцевий розмір пакета допомоги залежатиме від тривалості умов погашення та того, як довго активи будуть іммобілізовані, але офіційні особи кажуть, що він може сягати $50 млрд. Як і хто розпоряджатиметься цією сумою, деталі ще обговорюються.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки збираються використати конфісковані російські активи для фінансування відновлення України.

Як повідомлялося, голова мінфіну США Джанет Єллен розповіла, що є варіанти використання заморожених активів РФ. Повний арешт російських активів на користь України є виправданим, але це лише одна з можливостей. За її словами, активи можуть також служити заставою для запозичень на ринку, щоб допомогти Україні.

Нагадаємо, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України. У Сполучених Штатах заморожено приблизно $5 млрд російського центрального банку. Конфіскації здійснюватимуться відповідно до положень Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, який був включений до законопроєкту про допомогу Україні.

До слова, суд Санкт-Петербурга заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам – UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank, що є одним з найбільших кроків РФ проти західних фінустанов з початку повномасштабного вторгнення.