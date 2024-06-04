Припинення вогню в Секторі Гази. G7 підтримала план, який запропонував Байден

Лідери G7 закликали ХАМАС прийняти цю угоду

Лідери «Групи семи» підтримали план припинення вогню в Секторі Гази, який представив президент США Джо Байден. Про це йдеться в заяві, поширеній італійським головуванням у G7.

Очільники держав «Групи семи» вказують, що запропонована угода призведе до звільнення всіх заручників, збільшення гуманітарної допомоги для палестинців, «а також до остаточного припинення кризи, з дотриманням інтересів безпеки Ізраїлю і безпеки цивільного населення Гази».

«Ми закликаємо ХАМАС прийняти цю угоду, яку Ізраїль готовий впроваджувати, і ми закликаємо країни, які мають вплив на ХАМАС, допомогти переконатися, що він це зробить», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль зробив пропозицію, яка включає припинення вогню в Секторі Гази, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників. Повідомляється, що ініціатива була передана Катаром ХАМАСу. Пропозиція складається з трьох етапів:

Етап триватиме шість тижнів, включно з повним припиненням вогню, виведенням ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази та звільненням літніх, поранених і жінок-заручниць в обмін на звільнення ув'язнених ХАМАСу. Етап – остаточне припинення бойових дій. США, Єгипет і Катар забезпечать підтримку переговорів. Етап – почнеться масштабна фаза відновлення Гази, і всі заручники будуть звільнені.

Як повідомлялося, Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.

Зазначимо, що 24 травня Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення, що Ізраїль має припинити військову операцію в Рафаху. У суді заявили, що наступ ЦАХАЛ у цьому місті може «створити для палестинців у секторі Газа умови життя, здатні призвести до їхнього повного чи часткового фізичного знищення».