План Маршалла для України: Зеленський звернувся до лідерів G7

Деталі плану Маршалла для України можуть бути опрацьовані представниками нашої країни та країн G7

Зеленський запропонував підготувати декларацію відновлення до саміту НАТО та ухвалити її у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени «Групи семи» скласти план відновлення України, схожий на план Маршалла після Другої світової війни, який відповідає сучасним потребам, і ухвалити його під час саміту НАТО, запланованого на 9-11 липня у Вашингтоні. Про це повідомляє Офіс президента.

«Нам потрібен чіткий план відновлення України. Схожий із тим, як був план Маршалла для Європи після війни. Звісно, такий, що відповідає потребам нашого часу й України. Друзі, давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення. Це буде також і декларацією миру, бо завдяки відновленню люди побачать, що мир справді буде, що ми в нього віримо і дбаємо про настання миру так само, як і про оборону», – сказав Зеленський.

За словами президента, деталі такої угоди можуть бути опрацьовані представниками України та країн G7 «так само, як вони опрацювали декларації безпеки».

«Це може бути ідеальним рішенням із погляду своєчасності та символізму – підготувати декларацію відновлення якраз до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалити її під час саміту», – додав Зеленський.

План Маршалла – програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни. Висунуто 1947 року держсекретарем США Джорджем К. Маршаллом (почала діяти у квітні 1948). План реконструкції був розроблений на зустрічі європейських країн влітку 1947 р.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 13 червня, прибув на саміт «Групи семи». Зокрема, захід присвячений війні в Україні та подальшій підтримці нашої країни з боку Заходу.

На саміті G7 президент України разом із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що від саміту G7 Україна очікує важливих рішень щодо коаліції винищувачів, прискорення підготовки пілотів, посилення протиповітряної оборони західними системами, використання російських активів для української оборонної промисловості, а також підписання двосторонніх угод про безпеку зі США та Японією.

Як повідомлялося, партнери групи G7+ нададуть допомогу енергетичному сектору України на суму понад $1 млрд.

Учасники засідання, серед яких були присутні держсекретар МЗС Німеччини Сюзанне Бауман, заступник держсекретаря США Джеффрі Пайєтт, директор секретаріату енергетичного співтовариства Артур Лорковський, генеральний директор IRENA Франческо Ла Камера, засудили російські атаки на українську енергетику. Вони закликали притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих атак на критичну інфраструктуру, які мають руйнівний вплив на життя цивільного населення.