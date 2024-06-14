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«Буде більше ППО»: Президент України розповів деталі саміту G7

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Буде більше ППО»: Президент України розповів деталі саміту G7
Президент розповів деталі зустрічей з з главою МВФ та із главою Світового банку
фото: Офіс президента

Зеленський: З усіма лідерами ведуться перемовини про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів

Головний результат саміту G7, «Великої сімки», це збільшення кількості ППО для українських міст. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. 

«Петріоти» – це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, є перший вагомий крок G7 щодо $50 млрд. Дякую!» – заявив гарант.

За його словами, під час саміту, більшість зустрічей стосувалися потреб українських військових, постачання зброї. Зеленський наголосив, що з усіма лідерами ведуться перемовини про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів.

Також очільник держави розповів деталі безпекових угод із Японією та Сполученими Штатами Америки. Безпекова угода із США – це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності, стверджує Зеленський.

«Є юридично зобовʼязувальна частина угоди, є абсолютно корисні деталі щодо ППО, щодо літаків. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилей винищувачів – стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. Говорив із лідерами і про прискорення підготовки пілотів. Що важливо – в угоді з Америкою тепер зафіксовано, що буде підтримка України і в час війни, і в час миру», – пояснив президент.

Угода з Японією є першою такою угодою з країною з-поза меж НАТО, з Тихоокеанського регіону. Зафіксовано $4,5 млрд підтримки від Японії на цей рік. 

«Ми взагалі вивели відносини з Японією на такий зміст, який мають далеко не всі європейські країни. Україна дуже це цінує. Ми зацікавлені також, щоб Україна та Японія були максимально партнерами у відбудові – у поверненні нормального життя нашим людям», – затвердив Зеленський.

Сьогодні також відбулася зустріч з главою МВФ та із главою Світового банку. Було обговорено підтримку української енергетики, доступу людей, компаній, державних інституцій до необхідних коштів, щоб відновлювати зруйновані енергоможливості й будувати нові.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали «Двосторонню безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки». Вона є чинною протягом десяти років з дати її підписання. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Також президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що лідери країн-членів «Групи семи» (G7) будуть підтримувати Україну до її перемоги, а також, держави домовились зупинити поставки товарів подвійного призначення до Росії, які використовуються у виробництві озброєнь.

Читайте також: План Маршалла для України: Зеленський звернувся до лідерів G7
Теги: президент Україна Володимир Зеленський Велика сімка

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