Офіс президента пояснив, чому деякі учасники Саміту миру не підписали спільне комюніке

Країни, які поки що не підписали комюніке, можуть зробити це пізніше.

Деякі учасники саміту були присутніми не на тому рівні, який дав би їм право ухвалювати рішення

Країни, які не приєдналися до спільного комюніке за результатами Саміту миру у Швейцарії, вчинили так із різних причин. Серед них – неможливість для деяких представників ухвалювати таке рішення. Про це заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сказав в етері телемаратону «Єдині новини».

За словами Жовкви, це пов’язано з тим, що деякі учасники саміту були присутніми не на тому рівні, який дав би їм право ухвалювати рішення про підтримку комюніке, – наприклад, на рівні міністрів. Після повернення до своїх країн вони мають звернутися до керівництва держави з цим питанням.

Крім того, для деяких країн таке рішення вимагало б окремої процедури, як то схвалення парламентом. Однак Жовква наголосив, що документ відкритий до підписання і ті країни, які його поки що не підписали, можуть зробити це пізніше.

«Концентруймося на тому, що документ на сьогодні підписаний переважною більшістю країн та організацій, які взяли участь у саміті», – додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, 80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке Саміту миру. Серед підписантів є Туреччина, Угорщина та Словаччина, але немає Індії, Бразилії, Саудівської Аравії, Мексики, ПАР, ОАЕ, Індонезії, Таїланду, Вірменії.

На сайті Офісу президента опубліковано повний текст документа.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.