Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Кредит на $50 млрд за рахунок російських активів: G7 розкрила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Кредит на $50 млрд за рахунок російських активів: G7 розкрила деталі
Російські активи будуть замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію проти України
фото з відкритих джерел

G7 запустить прискорені надзвичайні кредити для України, щоб надати додаткове фінансування

Країни «Великої сімки» до кінця року нададуть Україні кредит на $50 млрд. Його буде виплачено за рахунок прибутків від російських активів. Про це йдеться в комюніке лідерів за підсумками саміту G7 в Італії.

Лідери країн «Великої сімки» зазначили, що, як і раніше, хочуть розвіяти думку про те, що час на боці Росії і вона зможе викликати економічний крах України.

«З метою підтримки поточних та майбутніх потреб України у зв'язку з тривалою обороною проти Росії, G7 запустить прискорені надзвичайні кредити для України, щоб надати додаткове фінансування у розмірі приблизно $50 млрд до кінця року», – йдеться в комюніке.

Зокрема, кредит буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів у країнах Заходу.

Лідери G7 також підтвердили, що російські активи в їхніх країнах залишаться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не відшкодує завданих Україні збитків (до цього ЄС мав продовжувати заморозку активів окремим рішенням щорічно).

«Ми маємо намір розподіляти це фінансування через різні канали, які спрямовують кошти на військові, бюджетні та реконструкційні потреби України – у рамках наших відповідних правових систем та адміністративних вимог», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, лідери країн «Групи семи» досягли домовленості про виділення $50 млрд для України шляхом використання заморожених російських активів. Україна отримає кредит до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, Сполучені Штати заявили, що лідери «Групи семи» на саміті цього тижня оголосять про надання допомоги Україні на основі використання заморожених російських активів.

До слова, суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.

Читайте також: Міністри G7 назвали умову, за якої розморозять активи Росії
Теги: Велика сімка кредит фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський Франциск проведе низку зустрічей зі світовими лідерами
Папа Римський зустрінеться з Зеленським на саміті G7
Сьогодні, 10:59
Деталі плану Маршалла для України можуть бути опрацьовані представниками нашої країни та країн G7
План Маршалла для України: Зеленський звернувся до лідерів G7
Вчора, 19:46
Генсек НАТО відмовився від ідеї створення фонду допомоги Україні на $100 млрд
Столтенберг відмовляється від створення фонду НАТО на €100 млрд для України – Bloomberg
8 червня, 05:18
Обидва президенти прибули до Франції, щоб взяти участь у заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії
Байден попросив вибачення за затримку з постачанням зброї для України
7 червня, 14:55
Раніше в «Укренерго» заявили про плани упродовж 2024 року повністю розрахуватися із учасниками балансуючого ринку
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не дасть грошей іншим відомствам
Режим тотальної економії: міністр фінансів Німеччини жорстко взявся за бюджет
30 травня, 23:00
За 2022-2023 роки чистий дохід ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» склав 14,62 млн грн
«Мультимедійна платформа іномовлення» назвала суму, яку отримала за два роки з держбюджету (Оновлено)
28 травня, 08:24
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр різко висловилася про китайські компанії, які допомагають Путіну вести цю війну проти України
США зробили різку заяву про роль Пекіна у війні проти України
16 травня, 04:02
США планують направити конфісковані російські активи на фінансування відновлення України
Блінкен розповів про плани щодо заморожених російських активів у США
15 травня, 08:18

Економіка

Стало відомо, скільки грошей РФ має виплатити Україні за завдані збитки
Стало відомо, скільки грошей РФ має виплатити Україні за завдані збитки
Кредит на $50 млрд за рахунок російських активів: G7 розкрила деталі
Кредит на $50 млрд за рахунок російських активів: G7 розкрила деталі
Польща допомагатиме виявляти кораблі «тіньового флоту» Путіна
Польща допомагатиме виявляти кораблі «тіньового флоту» Путіна
Дорожчий за золото. Через війну в Україні уран додав у ціні 233%
Дорожчий за золото. Через війну в Україні уран додав у ціні 233%
Україна вперше почне закупівлі скрапленого газу напряму з США – FT
Україна вперше почне закупівлі скрапленого газу напряму з США – FT
На кордоні з Польщею буде збудовано новий вантажний термінал і пішохідний перехід
На кордоні з Польщею буде збудовано новий вантажний термінал і пішохідний перехід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
30K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
13K
Правоохоронці затримали крота у Хмельницькій міськраді: мер міста прокоментував
8010
На Хмельниччині лунають вибухи
7960
ЄС схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року
6417
«Це буде більш справедливо». Влада змінить систему відключень світла

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Сьогодні, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua