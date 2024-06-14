Кредит на $50 млрд за рахунок російських активів: G7 розкрила деталі

Російські активи будуть замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію проти України

G7 запустить прискорені надзвичайні кредити для України, щоб надати додаткове фінансування

Країни «Великої сімки» до кінця року нададуть Україні кредит на $50 млрд. Його буде виплачено за рахунок прибутків від російських активів. Про це йдеться в комюніке лідерів за підсумками саміту G7 в Італії.

Лідери країн «Великої сімки» зазначили, що, як і раніше, хочуть розвіяти думку про те, що час на боці Росії і вона зможе викликати економічний крах України.

«З метою підтримки поточних та майбутніх потреб України у зв'язку з тривалою обороною проти Росії, G7 запустить прискорені надзвичайні кредити для України, щоб надати додаткове фінансування у розмірі приблизно $50 млрд до кінця року», – йдеться в комюніке.

Зокрема, кредит буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів у країнах Заходу.

Лідери G7 також підтвердили, що російські активи в їхніх країнах залишаться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не відшкодує завданих Україні збитків (до цього ЄС мав продовжувати заморозку активів окремим рішенням щорічно).

«Ми маємо намір розподіляти це фінансування через різні канали, які спрямовують кошти на військові, бюджетні та реконструкційні потреби України – у рамках наших відповідних правових систем та адміністративних вимог», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, лідери країн «Групи семи» досягли домовленості про виділення $50 млрд для України шляхом використання заморожених російських активів. Україна отримає кредит до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, Сполучені Штати заявили, що лідери «Групи семи» на саміті цього тижня оголосять про надання допомоги Україні на основі використання заморожених російських активів.

До слова, суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.