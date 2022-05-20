Посол Мельник повідомив, коли Україна може вступити в НАТО

Мельник: «НАТО є і залишається єдиним якорем безпеки в Європі та всьому світі»

Україна може приєднатися до Північноатлантичного Альянсу не у розпал війни, але одразу по її закінченню. Про це повідомив посол в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю для RND.

«Путін ламає зуби на сході України і не досягає належного прогресу. І ця війна також показує, що НАТО є і залишається єдиним якорем безпеки в Європі та всьому світі. Тому логічно, що цей процес розширення продовжується і що Україна також приєднається до Альянсу. І я думаю, що це може відбутися швидше, ніж думають деякі люди. Не зараз, у розпал війни, але, можливо, одразу після», – зазначив Мельник.

Раніше посол Мельник сказав, що стримає Путіна і знизить ризики ядерної війни.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні, але все ще не відмовляється від неї. Як повідомлялося, Польща готова будувати постійні бази для союзників НАТО.