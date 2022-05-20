Слідчі встановили окупантів, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці (фото, відео)

Загарбники оточили кількома танками місцеву лікарню та підступно відкрили вогонь по медичній установі

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, які фактично в притул розстріляли приміщення Тростянецької районної лікарні. Про це повідомила пресслужба відомства.

За інформацією слідства, у березні, під час окупації Тростянця, загарбники оточили кількома танками місцеву лікарню та підступно відкрили вогонь по медичній установі.

ДБР встановило, що команду прицільного вогню зі 125-мм гармати віддав командир танку Т-72, уродженець Республіки Татарстан Петро Смірнов.

Йому, а також навіднику-оператору Айнуру Мухаметжанову, повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Слідство триває, підозри екіпажу іншого танку буде оголошено найближчим часом. Всі окупанти будуть ідентифіковані та понесуть суворе покарання. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Сумська обласна прокуратура.