Український посол визнав: для багатьох французьких бізнесменів, які працюють з Росією гроші не пахнуть



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Попри санкції французький бізнес продовжує працювати в окупованому Криму

Олег Шамшур зробив висновок після скандальної історії з Danon

Дипломат Олег Шамшур, якого президент Володимир Зеленський звільнив 11 червня з посади посла України у Франції та з посади постійного представника України у ЮНЕСКО, в інтерв’ю «Главкому» визнав, що для значної кількості ділових людей Франції, і не тільки Франції, які продовжують вести торгівлю в окупованому Криму, гроші, як і раніше, не пахнуть.

Олег Шмшур зазначив, що йому і його колегам дуже болить те, що французький бізнес продовжує працювати в окупованому Криму. Диломати неодноразово порушували цю проблему.

«Окремі французькі компанії не розуміють або радше вдають, що не розуміють, що робити бізнес в загарбаному Криму принципово нічим не відрізняється в етичному сенсі від торгівлі діамантами, або іншою цінною сировиною, яка походить із зон конфліктів. І тому я свідомо написав у зверненні до Danone тезу про те, що бізнес має бути відповідальним та свідомим наслідків своєї діяльності. Це, по-перше. По-друге, присутність компаній на окупованому півострові також свідчить про серйозні юридичні прогалини в санкційному режимі, які дозволяють недоброчесним підприємцям їх використовувати», – розповів дипломат.

Олег Шамшур зазначив, що українські дипломати постійно зверталися безпосередньо до керівництва відповідних компаній і отримували відповідь, за його словами, відповідь неначе скальковану, іноді абсолютно ідентичну: «наша компанія, мовляв, працює у відповідності з європейським законодавством та відповідно до обмежень, застосованих в результаті незаконної анексії Криму»

При цьому компанії не наводили жодної конкретної аргументації чи пояснення про те, яких же обмежень вони дотримуються.

«Коли ми звертаємося офіційно до французьких чинників, то також отримуємо здебільшого формальні відповіді. Вони відзначають обмежений вплив державних органів на приватні структури та вжиті заходи з інформування та попередження цих компаній про порушення ними законодавства України. Нерідко вони загалом не погоджуються з нашою аргументацією і стверджують, що французькі компанії дотримуються санкційного законодавства ЄС», – розповів дипломат.

Олег Шамшур підкреслив, що українські дипломати не просто за цим спостерігають. За їхньою рекомендацією це питання неодноразово порушувалося під час переговорів на високому та найвищому рівнях.

Поза тим дипломат уважає, що треба бути об’єктивним і зазначити незмінність офіційної позиції Франції щодо Кримського пакету санкцій ЄС. «Ці санкції мають зберігатися до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Ми цінуємо французьку позицію. До речі, нещодавно вийшов розгорнутий репортаж одного з провідних видань Франції про окупований Крим, і там французькі журналісти звернули увагу на кричущий дисонанс між офіційною позицією країни, задекларованою метою санкцій та присутністю в Криму деяких французьких компаній. Тобто проблема є і, на жаль, її під юридично-правовим кутом зору досить складно вирішити, але її необхідно тримати в центрі уваги», – підкреслив дипломат.

Нагадаємо, у 2018 році компанії DHL, Auchan, Reebok, Hyundai, Citroën продовжували працювати в окупованому Криму.

Французькі депутати 30 червня незаконно відвідали Крим. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова МЗС просила на це відреагувати посла Французької Республіки в Україні Етьєна де Понсена.

Президент Володимир Зеленський 11 червня звільнив з посади посла України у Франції та з посади постійного представника України у ЮНЕСКО Олега Шамшура. Іншим указом глава держави призначив очільником дипломатичної місії у Франції Вадима Омельченка, президента Інституту Горшеніна.

Олег Шамшур працював послом України у Франції з листопада 2014 року. Указ про звільнення Шамшура з’явився у фіналі скандальної історії за участю компанії Danone. Нагадаємо, в Росії цей виробник молочних продуктів випустив телевізійну рекламу йогурту, у якій знявся актор Михайло Пореченков. Свого часу, перебуваючи на окупованому Донбасі, цей діяч стріляв по українських військових і є персоною нон-грата в нашій країні. Реклама за участю одіозного росіянина викликала обурення в Україні, і наше посольство у Франції, саме там знаходиться штаб-квартира компанії, відповідно відреагувало. Як підсумок – Danone погодився зняти з ефіру телерекламу з Пореченковим. Наступного ж дня Шамшура відправили у відставку, що породило чимало чуток та версій.