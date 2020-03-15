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    У світі

    «Дякуємо за співробітництво!» Поліція американського міста звернулась до криміналітету у зв’язку з коронавірусом

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    Департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просить припинити всю кримінальну та&nbsp;злочинну діяльність до&nbsp;подальших вказівок - «Дякуємо за співробітництво!» Поліція американського міста звернулась до криміналітету у зв’язку з коронавірусом
    Департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просить припинити всю кримінальну та злочинну діяльність до подальших вказівок

    Поліція пообіцяла поінформувати злочинців, коли їм можна буде повернутися до «звичайної поведінки»

    Поліція міста Солт-Лейк-Сіті в штаті Юта, США, попросила злочинців не скоювати злочини на час активного поширення коронавірусу.

    Про це поліція повідомила у своєму Facebook.

    Це зроблено з огляду на підтверджений випадок зараження Covid-19 серед громади. Тож департамент поліції Солт-Лейк-Сіті просить припинити всю кримінальну та злочинну діяльність до подальших вказівок.

    «Висловлюємо вдячність за очікувану співпрацю в справі припинення злочинів і заздалегідь дякуємо злочинцям. Ми повідомимо вас, коли ви зможете повернутися до своєї нормальної злочинної поведінки», – пише поліція.

    Нагадаємо, у США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 2,7 тисячі осіб, жертвами коронавіруса в стала 51 людина.

    13 березня, Трамп ввів надзвичайний стан у США.

    Як повідомлялося, у штаті Нью-Йорк (США) підтверджені перші дві смерті внаслідок зараження коронавірусом Covid-19. У штаті вже зареєстровано 613 випадків захворювання на коронавірус.

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