Фільм «про коронавірус» зняли у Голлівуді ще 2011 року. Тепер він у топі скачувань



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Я вже бачила це кіно. Тому зберігайте спокій, утримуйтесь від рукостискань, частіше мийте руки - Пелтроу Фото imdb.com/Кадр з фільму «Зараза»

Автори фільму ставили перед собою завдання показати, наскільки сучасне суспільство не підготовлене до подібних епідемій

Голлівудський фільм «Зараза» (Contagion) режисера Стівена Содерберга, що вийшов на екрани в 2011 році, передрік епідемію коронавірусу Covid-2019.

Через 9 років після виходу «Зараза» увійшла в список найбільш часто завантажуваних стрічок американського iTunes Store, повідомляє BBC.

У фільмі жінка, яку грає Гвінет Пелтроу, гине від загадкового смертельного вірусу, який вона підхопила в Китаї, і це викликає паніку у всьому світі.

Сама Пелтроу недавно підігріла інтерес до фільму, оприлюднивши в Instagram своє фото в масці під час трансатлантичного перельоту.

«Я вже бачила це кіно. Тому зберігайте спокій, утримуйтесь від рукостискань, частіше мийте руки», – написала актриса.

Як і справжній коронавірус Covid-2019, вигаданий вірус з фільму MEV-1 поширюється при близькому контакті людей або через дотики до заражених поверхонь.

При цьому нинішній спалах набагато менш смертельний, ніж екранний. У фільмі MEV-1 за місяць вбиває 26 млн осіб, а число жертв коронавірусу за три місяці ще не перевищило 4 тис. осіб.

Сценарист «Зарази» Скотт Бернс розповів, що автори фільму ставили перед собою завдання показати, наскільки сучасне суспільство не підготовлене до подібних епідемій.

«Подібність «Зарази» і коронавірусу незначна, випадкова і насправді не так вже й важлива. Куди важливішою і більш точною виявилася громадська реакція, поширення страху і ефект доміно», – зазначив він.

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