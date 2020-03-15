Кількість заражених коронавірусом в Росії збільшилася до 63 осіб



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Встановлено, що в останні два тижні інфіковані відвідували Італію, Францію, Іспанію і Швейцарію

Троє росіян заразилися коронавірусом всередині країни

Кількість тих, що заразилися коронавірусом в Росії за останню добу зросла на чотири людини і досягла 63. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на оперштаб.

Троє нових інфікованих коронавірусом знаходяться в Московській області, четвертий – в Тюменській області. Уточнюється, що в останні два тижні вони відвідували Італію, Францію, Іспанію і Швейцарію.

Раніше стало відомо, що троє росіян заразилися коронавірусом всередині країни, а не в інших державах. Вони контактували з хворими.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, станом на 07:00 неділі загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5 833 осіб. Кількість заражених в Китаї – 80,995 людей.

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