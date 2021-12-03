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    Посол України закликав майбутнього канцлера Німеччини «зробити наджорстке попередження» Путіну

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    Український посол звернувся до Олафа Шольца з закликом про допомогу - Посол України закликав майбутнього канцлера Німеччини «зробити наджорстке попередження» Путіну
    Український посол звернувся до Олафа Шольца з закликом про допомогу
    фото з відкритих джерел

    Ризик нового воєнного нападу Росії на Україну ніколи ще не був настільки високим як у ці тижні, заявив Андрій Мельник

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав майбутнього канцлера Німеччини Олафа Шольца відразу після свого обрання «зробити наджорстке попередження» Росії і її президенту Володимиру Путіну і «дуже чітко продемонструвати усю серйозність наслідків у разі нової воєнної інтервенції в Україну». Про це, як повідомляє українське посольство, Мельник заявив в інтерв’ю газеті Bild.

    Головна небезпека полягає у тому, що тоді як у 2014 році Путін загарбав «лише» Крим та частину Сходу України, цього разу загрожують набагато страшніші наслідки.

    «Ризик нового воєнного нападу Росії на Україну ніколи ще не був настільки високим як у ці тижні. Наразі гостро стоїть питання про саме виживання України як незалежної держави. Адже Путін просто-напросто заперечує наше право на існування. Він прагне знищити українську державність», – підкреслив Мельник.

    Як пише видання, в українському уряді вважають необхідним, щоб Берлін оприлюднив «потужний каталог серйозних каральних заходів» і «світлофорних санкцій», який має бути переданий Путіну не пізніше ніж 8 грудня, тобто одразу ж після обрання Олафа Шольца канцлером.

    За словами Мельника, ці нові санкційні заходи мають, насамперед, включати:

    • видворення Росії з усіх міжнародних інституцій та її повний остракізм;
    • тотальне ембарго на весь стратегічний імпорт російського газу, нафти, вугілля, а також іншої сировини;
    • повну заборону на німецькі інвестиції у Росії;
    • замороження російських державних активів за кордоном, включаючи банківські рахунки;
    • відключення РФ від міжнародної платіжної системи (SWIFT).

    На переконання посла, «лише така дуже наглядна погроза з боку нової німецької влади змусить Путіна отямитися і вчасно запобігти новій масштабній війні у самому центрі Європи».

    Теги: Путін посол посольство Bild Андрій Мельник Берлін
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    Посол України закликав майбутнього канцлера Німеччини «зробити наджорстке попередження» Путіну