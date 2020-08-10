Представник України при ООН: Відносини з нинішнім Генсеком у нас кращі, ніж з попередником



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Відносини з новим генсеком ООН у нас кращі, ніж з попереднім - Кислиця

Сергій Кислиця оцінив ефект зміни Генсека ООН для України

Колишній генсек ООН Бан Кі-мун в українсько-російському питанні «дав у штангу» буквально в останній рік свого перебування на посаді – він не спробував запобігти війні в Європі за участю постійного члена Радбезу. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. За словами дипломата, на той час Бан Кі-мун не мав вже можливості йти на переобрання, тобто йому не було, що втрачати, тож тодішній генсек просто «самоусунувся», при тому, що сподівався продовжити успішну політичну кар’єру при поверненні в Сеул.

«Успішна кар’єра для Бан Кі-муна означала досягнення прориву щодо об’єднання двох Корей. Корейське об’єднання неможливе без прихильної позиції до цього РФ і США. Тому попри те, що в цілому до конфлікту між Україною і Росією Бан Кі-мун був в принципі успішним Генеральним секретарем», – ділиться Кислиця.

«Якщо сказати коротко – відносини з Гутеррішем у нас кращі, ніж відносини з Бан Кі-муном. Перспективи взаємодії з ним також кращі. Діалог між Зеленським і Гутеррішем існує, вони розмовляють, у тому числі нещодавно, навесні. Тобто перспектива роботи є», – каже Сергій Кислиця.

І вся діяльність ООН в Україні про це говорить. В Україні на сьогоднішній день присутні зо два десятки агенцій ООН. Якщо взяти бюджет лише програми допомоги Україні для потреб подолання Covid-19 — це $165 млн. Що таке $165 млн у порівнянні, наприклад, із внеском України в регулярний бюджет ООН? Внесок України – це всього $1,6 млн. До прикладу, внесок Польщі — понад $22 млн. Ми маємо цінувати ту роботу, яку веде ООН, як в політичній площині, так і у сфері соціально-економічного розвитку.

«Я не можу сказати, що Гутерріш діє лукаво або нещиро щодо України. І з ним у нас є дуже нормальний діалог. Але те, що Гутерріш має на руках та ногах кайдани під назвою криза ООН, фінансування ООН, необхідність прихильного ставлення постійних членів Ради Безпеки до всіх його планів – це факт. Оперативна діяльність ООН — $36 млрд. Це приблизно бюджет України», – зауважив постред України про ООН.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН у 2016-2018 роках Володимир Єльченко в інтерв’ю «Главкому» критично характеризував Бан Кі-муна, попередника Антоніу Гутерріша. Пан Єльченко покладав сподівання, що зміна Генсека піде на користь Україні. Зміна відбулася.Нагадаємо також, як раніше повідомляв «Главком», Україна в ООН закликала засудити проведення Росією референдума в тимчасово окупованих Криму, а також частинах Донецької̈ та Луганської областей. Референдум стосувався поправок до російської конституції. Про це заявив в офіційному листі до генсека ООН Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.