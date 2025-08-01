Уряд готує конкурс для відбору очільника митниці

Юлія Свириденко зауважила, що митниця має відповідати стандартам Європейського Союзу

Сьогодні, 1 серпня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Свириденко.

«Доручила винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці», – йдеться у дописі.

Свириденко додала: «Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету».

До слова, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що реформування Державної митної служби України зайшло в глухий кут. Як він зазначив в інтерв’ю «Главкому», митниця є «нашою бідою», і він особисто несе часткову політичну відповідальність за те, що за шість років не вдалося реформувати цей орган.

Гетманцев зазначив, що Верховна Рада прийняла всі необхідні закони для перезавантаження митниці, але Кабінет міністрів не може створити комісію з призначення голови Державної митної служби.