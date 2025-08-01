Кандидат на посаду голови БЕБ, якого відмовляється призначати уряд, пройде детектор брехні

Як зазначила премʼєрка, вони з Цивінським домовилися, «як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб»

Конкурсна комісія декілька разів подавала Кабміну кандидатуру Олександра Цивінського

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч з кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександром Цивінським. БЕБ може отримати нового очільника вже наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу українського уряду.

«Конкурсна комісія ухвалила рішення, а уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства», – каже вона

За словами Свириденко, вони погодили, «як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб». Зокрема, Цивінський має пройти поліграф. Це, за словами глави уряду, «гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі».

«Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом», – додала премʼєрка.

Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки повторно внесла до уряду кандидатуру Олександра Цивінського. Раніше уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.

Зазначалося, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосувалися питань національної безпеки та містили відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії, аби вона повторно подала кандидатури, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.