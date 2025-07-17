Хто нашіптує на вухо новому прем’єру? Список усіх радників Юлії Свириденко (документ)

Десять радників Свириденко були штатними і утримувалися за бюджетні кошти

Пул радників складається з 13 осіб

Теперішня прем’єрка Юлія Свириденко, обіймаючи посаду першого віцепрем’єра-міністра економіки, користувалася порадами 13 людей. Про це йдеться у статті «Главкома» «Уряд знову очолила Юлія. Досьє на Свириденко».

Троє радників Ніна Агафонова, Гліб Стрижко та Ігор Фоменко рахувалися поза штатом. Решта десять числилися штатними радниками і утримувалися за бюджетні кошти. Публікуємо поіменний список:

Андрій Гаценко – до вторгнення багато років працював редактором відділу економіки у виданні «Комсомольська правда–Україна». Власником цього ЗМІ записано харків’янина Дмитра Крікберга. Після втечі до Росії олігарха часів президента Януковича Сергія Курченка його медійні активи дивним чином потрапили до рук Дмитра Крікберга. Наприклад, «Український медіа холдинг», який, за даними аналітичної системи YouControl, володіє 84,99% акцій «Комсомольської правди Україна».

За 2022 рік штатний радник Свириденко Андрій Гаценко задекларував 470 тис. грн доходів, у тому числі 174,4 тис. грн зарплати у Міністерстві економіки.

Олена Кагал – досвідчена медійниця. До появи у Мінекономіки (осінь 2024-го) трудилася на каналі «Інтер» на посаді начальниці відділу регіонів. Майже 10 років тому Кагал була редактором шоу на «1+1» «Найрозумніший. Дорослі ігри». Наприкінці грудня 2023 року теперішня радниця Свириденко ще шукала роботу на сайті work.ua.

Іван Пальчевський – у 2018-2021 роках працював керівником проєктів і програм управління стратегічних комунікацій та зв’язків зі ЗМІ департаменту комунікацій Нацбанку. До появі у Міністерстві економіки (осінь 2024 року) основним місцем роботи було ТОВ «Сульпо-Фуд».

Ірина Саєвич – у відкритих джерелах її підписують як менеджерка комунікаційної команди міністра економіки Юлії Свириденко.

Віктор Солодуха і Михайло Хороших – штатні радники Свириденко та бізнес-партнери. За відомостями аналітичної системи YouControl, у вересні 2023 року Солодуха і Хороших заснували столичне ТОВ «База Ейдженсі», основним профілем якого є організація конгресів і торговельних виставок. Хороших досі є керівником цієї організації. Іще до кінця листопада 2023 року Михайло Хороших очолював благодійний фонд «Місто добрих справ», який має стосунок до мережі «Аптеки низьких цін».

Крім того, на сайті ТОВ «База Ейдженсі» зазначено, що компанія була залучена до продакшену низки грантових та урядових проєктів на кшталт «Зроблено в Україні» та «Власна справа».

Окремо у свій актив «База Ейдженсі» зарахувала роботу над соціальним проєктом Soul of Soil 2.0 («Душа землі 2.0»), до якого долучилися Міністерство економіки, Програма розвитку ООН та мережа «Сільпо». У рамках проєкту було створено особливий Великодній кошик, який Юлія Свириденко подарувала британському принцу Гаррі. В цілому, Soul of Soil 2.0 покликаний привернути увагу до проблеми забруднення території України мінами та іншими вибухонебезпечними предметами.

Еміль Бахтиєв – ще один штатний радник Свириденко. До цього працював ФОП, спеціалізувався на виробництві кіно- та відеофільмів, телевізійних програм.

Наприкінці весни 2025 року Бахтиєв, Солодуха і Хороших зрежисерували та презентували короткометражний фільм «Тиха земля» про людей, які працюють над очищенням українських територій від мін. Партнером стрічки виступало Міністерство економіки.

Гасанова Джаміля Ейваз кизи – «перекочувала» до Юлії Свириденко з Міністерства цифрової трансформації. Там вона обіймала посаду головного спеціаліста відділу впровадження проєктів у сфері цифровізації освіти.

Анастасія Косинська – прийшла в Мінекономіки з бізнесу. Косинська позиціонує себе лекторкою з питань маркетингу у «Київській академії медіа мистецтв».

Олег Терещенко – працює радником Свириденко з 2023 року. До того займався підприємницькою діяльністю.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.