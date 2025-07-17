Свириденко прокоментувала скандал з призначенням голови БЕБ

Кабмін ухвалив одноголосне рішення відхилити кандидатуру переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки

Нова премʼєр-міністерка Юлія Свириденко вважає, що відмова уряду призначили обраного голову БЕБ відповідала законам і нормативно-правовим актам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

«Щодо процедури БЕБ, вона виконана відповідно до законів і нормативних актів. Нам було внесено рішення і ми як члени уряду розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію: утриматись, проголосувати за, або відмовитись відповідно до тієї інформації, яка була почута відповідним міністром європейської інтеграції і юстиції, що стосувалося зв'язків з країною-агресором», – пояснила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.

Зазначалося, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосувалися питань національної безпеки та містили відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії, аби вона повторно подала кандидатури, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії». Згодом конкурсна комісія отримала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу.

Водночас комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати кандидатуру Олександра Цивінського. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

До слова, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський звернувся до уряду, щоб зʼясувати чому його не було призначено очільником Бюро економічної безпеки. Цивінський також хотів отримати документи, що стали підставою для такого рішення, однак не отримав відповіді.