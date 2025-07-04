МВФ повідомив, яких реформ чекає від України

Стратегія охоплює модернізацію податкової та митної системи

Україна має зосередитися на реформах податкової та митної систем, боротьбі з ухиленням від сплати податків та гармонізувати відповідне законодавство зі стандартами Євросоюзу для відновлення фіскальної стійкості та економічного зростання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директорку Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулію Козак.

За словами посадовиці, відновлення фіскальної стійкості в Україні вимагає постійних та рішучих зусиль в межах реалізації національної стратегії доходів. Стратегія охоплює модернізацію податкової та митної системи, включно зі своєчасним призначенням керівника митниці; зменшення рівня ухилення від сплати податків; гармонізацію законодавства зі стандартами ЄС.

«Ідея цього пакету реформ полягає в тому, що ці реформи, в поєднанні з покращенням систем управління державними інвестиціями та підготовки середньострокового бюджету, а також управління фіскальними ризиками, матимуть вирішальне значення для підтримки економічного зростання в Україні та залучення інвестицій у середньостроковій перспективі», – зазначила вона.

Козак також прокоментувала питання боргу України. За її словами, Україні вдалося зберегти макроекономічну стабільність попри дуже складні обставини та умови програми МВФ. Проте ризики залишаються високими через війну, тож важливо, щоб Україна «підтримувала імпульс реформ». Крім того, вона нагадала про необхідність мобілізації внутрішніх доходів для відновлення стійкості боргу в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року, водночас погіршивши прогноз зростання економіки України у 2025 році.

До слова, Міжнародний валютний фонд опублікував оновлений прогноз на 2025 рік, який виявився менш оптимістичним, ніж раніше. На думку експертів фонду, світове економічне зростання становитиме лише 2,8%, що на пів відсотка нижче за попередні оцінки.