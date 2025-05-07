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«Це – наша біда». Гетманцев розповів, чому застопорилося реформування Митниці

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Це – наша біда». Гетманцев розповів, чому застопорилося реформування Митниці
Гетманцев про митницю: «Це – наша біда»
колаж: glavcom.ua

«Новий керівник, який буде обраний за конкурсом, має перезавантажити Митницю», – зазначив нардеп

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що реформування Державної митної служби України зайшло в глухий кут. Як він зазначив в інтерв’ю «Главкому», митниця є «нашою бідою», і він особисто несе часткову політичну відповідальність за те, що за шість років не вдалося реформувати цей орган.

Гетманцев зазначив, що Верховна Рада прийняла всі необхідні закони для перезавантаження митниці, але Кабінет міністрів вже четвертий місяць не може створити комісію з призначення голови Державної митної служби.

«Це просто неподобство. Ми зверталися і до Кабміну, і до Мінфіну – нам там розповідають різні «історії», але те, що треба перепризначити керівника митниці та починати перезавантаження самого органу – очевидні речі», – наголосив нардеп.

Гетманцев підкреслив, що ситуація на митниці є більш песимістичною, ніж у Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке також тривалий час працює без постійного керівника. Нардеп висловив сподівання, що новий керівник Державної митної служби, який буде обраний за конкурсом, зможе «перезавантажити митницю і зламати ці корупційні зв'язки, які десятиріччями формувалися всередині».

Нагадаємо, Данило Гетманцев відзначив позитивні результати роботи нової команди Державної податкової служби (ДПС), зокрема перевиконання державного бюджету в першому кварталі 2024 року. Водночас він висловив занепокоєння щодо негативних тенденцій на ринках алкоголю, тютюну та електроніки, які є особливо вразливими до «тінізації».

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Теги: митниця Данило Гетманцев

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