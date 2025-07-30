Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін звільнив очільницю АРМА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін звільнив очільницю АРМА
Президент підтримав звільнення Олени Думи
фото з відкритих джерел

Премʼєрка Свириденко дала доручення терміново запустити новий конкурс на призначення голови агентства

Кабінет міністрів звільнив голову Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, президент Володимир Зеленський підтримав план уряду про перезавантаження агентства. Чиновниця зазначила, що дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері.

«Головне завдання – щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало Росії, максимально працювали на оборону та стійкість України», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт 12374-д, який вносить зміни до законодавства України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також вдосконалює механізми управління активами.

Законопроєкт передбачає суттєві зміни у порядку формування Конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА. Тепер до її складу включатимуться шість осіб: три, визначені Кабінетом міністрів, і ще три, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних партнерів. Також передбачається можливість фінансування діяльності цієї комісії та її членів за рахунок міжнародної технічної допомоги, тобто з позабюджетних джерел.

З дня набрання чинності цим законом розпочинається формування комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА, яка має ухвалити висновок аудиту протягом 10 місяців.

Як відомо, вранці 30 липня очільниця агентства повідомила, що йде у відставку. Очільниця Дума наголосила, що попереду міжнародний аудит, який є надважливим кроком для посилення роботи АРМА. «Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно», – каже вона.

До слова, у Києві відбулася презентація книги «АРМАгедон для корупціонерів. Тіні великих грошей» авторства очільниці Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи. Подія викликала різні оцінки у суспільному просторі.

Читайте також:

Теги: АРМА Олена Дума Юлія Свириденко звільнення кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ши Іньле призначений новим настоятелем храму Шаолінь
Монастир Шаолінь після скандалу отримав нового настоятеля
Сьогодні, 08:13
Свириденко стала прем'єр-міністром України 17 липня 2025 року
Виклики для прем'єрки Свириденко: ліміти на імітацію закінчилися
28 липня, 11:08
Законопроєкт передбачає суттєві зміни у порядку формування Конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА
Зеленський підписав закон про посилення повноважень АРМА
27 липня, 17:59
Ексзаступник Єрмака займався в оборонному відомстві медіа та комунікаціями
Екскуратор «Великого будівництва» втратив посаду в Міноборони
23 липня, 15:16
З 2021 року посадовець обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України
«Укроборонпром» отримав нового очільника
22 липня, 22:15
За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1000 загиблих
Затверджено новий Кабмін, повернуто тіла тисячі загиблих військових. Головне за 17 липня
17 липня, 21:18
Юлія Свириденко сьогодні стала новим прем’єр-міністром
Призначення нового прем'єра: хто голосував проти та що каже опозиція
17 липня, 13:26
Як зазначив спікер парламенту, юристи стверджують, що звільнення премʼєра не порушує закон
Чи має право Рада звільнити Шмигаля? Стефанчук зробив заяву
16 липня, 14:03
Під час конференції з відновлення України президент вперше сказав про серйозні перестановки в уряді
Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та на Банковій
11 липня, 20:31

Політика

Кабмін звільнив очільницю АРМА
Кабмін звільнив очільницю АРМА
Чернишов влаштував у «Нафтогаз» персональну охорону і домашній персонал – ЗМІ
Чернишов влаштував у «Нафтогаз» персональну охорону і домашній персонал – ЗМІ
Оновлене Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства: хто за що відповідатиме
Оновлене Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства: хто за що відповідатиме
Глава АРМА оголосила про відставку
Глава АРМА оголосила про відставку
Повернути «погони» НАБУ. Як Арахамія та Стефанчук заганяють пасту в тюбик
Повернути «погони» НАБУ. Як Арахамія та Стефанчук заганяють пасту в тюбик
Кабмін підготував розширення програми «Контракт 18-24» – Зеленський
Кабмін підготував розширення програми «Контракт 18-24» – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
44K
Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
19K
Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР
16K
Росіяни стали частіше подорожувати Європою: три країни, де їх найбільше
8731
Міносвіти назвало три найпопулярніші спеціальності серед вступників цьогоріч

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua