Кабмін звільнив очільницю АРМА

Премʼєрка Свириденко дала доручення терміново запустити новий конкурс на призначення голови агентства

Кабінет міністрів звільнив голову Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, президент Володимир Зеленський підтримав план уряду про перезавантаження агентства. Чиновниця зазначила, що дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері.

«Головне завдання – щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало Росії, максимально працювали на оборону та стійкість України», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт 12374-д, який вносить зміни до законодавства України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також вдосконалює механізми управління активами.

Законопроєкт передбачає суттєві зміни у порядку формування Конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА. Тепер до її складу включатимуться шість осіб: три, визначені Кабінетом міністрів, і ще три, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних партнерів. Також передбачається можливість фінансування діяльності цієї комісії та її членів за рахунок міжнародної технічної допомоги, тобто з позабюджетних джерел.

З дня набрання чинності цим законом розпочинається формування комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА, яка має ухвалити висновок аудиту протягом 10 місяців.

Як відомо, вранці 30 липня очільниця агентства повідомила, що йде у відставку. Очільниця Дума наголосила, що попереду міжнародний аудит, який є надважливим кроком для посилення роботи АРМА. «Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно», – каже вона.

До слова, у Києві відбулася презентація книги «АРМАгедон для корупціонерів. Тіні великих грошей» авторства очільниці Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи. Подія викликала різні оцінки у суспільному просторі.