«Одне з перших див Папи Франциска». У Ватикані оцінили історичну зустріч Трампа і Зеленського у Соборі Святого Петра

Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрілися у соборі Святого Петра у Ватикані в день прощання з Папою Франциском

Посол у Ватикані розповів, хто посадив Зеленського і Трампа на стільчики в Соборі Св. Петра

Історична зустріч президентів України та США відбулася у Соборі Святого Петра у Ватикані у незвичайному форматі 26 квітня. Діалог Володимира Зеленського та Дональда Трампа пройшов просто у храмі, на двох стільцях. За словами посла України у Ватикані Андрія Юраша, такі обставини були зумовлені логістичними та безпековими чинниками. Про це він зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«У процесі організації (зустрічі Зеленського та Трампа – «Главком») багато чого виникало. Обставини були зумовлені тим, що місце зустрічі у Соборі Святого Петра було найближчим, найлегшим з точки зору логістики для двох сторін. Також це місце було обране тому, що було найбільш захищеним з точки зору безпеки. Збіглися і об’єктивні, і суб’єктивні чинники, які визначили місце. Я думаю, що не надто багато і спеціально працювали над цим іміджологи, дизайнери (щоби президенти зустрілися, сидячи на стільчиках посеред храму). Це сталося доволі несподівано, але отримало таке визнання і навіть подив», – зазначив Юраш.

Посол підкреслив, що зустріч президентів була знаковою: «Весь світ про це говорив і був приємно здивований. Обидва президенти висловлювали дуже позитивні характеристики щодо неї. Володимир Зеленський також сказав, що питання договору про корисні копалини також обговорювалися».

Андрій Юраш зазначив, що, оцінюючи параметри, значення та виміри цієї зустрічі, він звернув увагу на слова кардинала Маттео Дзуппі, який в інтерв’ю La Repubblica назвав її одним із перших див Папи Франциска. За словами кардинала, понтифік зумів на власному похороні зібрати двох провідних світових лідерів.

«Очікування були дуже великі. Першим залишив зустріч президент США, пішов займати своє місце (на траурній церемонії). З інтервалом десь у хвилину вийшов президент Володимир Зеленський. Коли український президент появився на площі перед собором Святого Петра, то серед усіх політиків він був єдиним, якого присутні на площі люди зустріли бурхливими оплесками», – розповів дипломат.

Як зауважив посол, зустріч викликала жвавий інтерес: її активно обговорювали, розпитували про подробиці, намагаючись з’ясувати всі деталі. За його словами, це свідчило не лише про увагу до самої події, а й до її наслідків. Юраш переконаний, що зустріч Зеленського і Трампа увійде в історію як символічна подія.

Також посол розповів, хто готував цю зустріч: «Всі були задіяні. Така глобальна подія передбачає ангажування максимальної кількості учасників на різних рівнях. І посольство працювало, і Офіс президента, звичайно ж, наше МЗС».

Як відомо, 26 квітня у Ватикані відбулася коротка зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Американський лідер поділився деталями цієї зустрічі. Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла добре. Він зауважив, що наступні кілька днів покажуть, чи був досягнутий прогрес.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський назвав перемовини з президентом США Дональдом Трампом 26 квітня у Ватикані, куди вони прибули, щоб взяти участь у прощанні з Папою Римським Франциском, найкращими за всі, що були раніше.

До слова, під час зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Римі третій стілець призначався для перекладача. Про це повідомили джерела The Telegraph, інформує «Главком».