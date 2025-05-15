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«Це – чітке повідомлення». Зеленський у Туреччині розповів, що сказав би Путіну

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Це – чітке повідомлення». Зеленський у Туреччині розповів, що сказав би Путіну
Президент України вже прибув у аеропорт Анкари у Туреччині і заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський»
фото: reuters.com

Іноземний журналіст запитав Зеленського, що б він хотів сказати або ж передати Путіну

Президент України Володимир Зеленський після прибуття в Туреччину передав перший сигнал російському диктатору Володимиру Путіну. Як передає «Главком», про це стало відомо із відео з аеропорту Анкари.

Так, іноземний журналіст запитав Зеленського, що б він хотів сказати або ж передати Путіну.

«Я тут. Думаю, це досить чітке повідомлення», – відповів очільник України та сів у автівку. Його очікує зустріч із главою Туреччини. 

Представник Кремля Дмитро Пєсков при цьому заявив, що у планах Путіна немає візиту до Туреччини найближчими днями.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський вже прибув у аеропорт Анкари у Туреччині і заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

 «Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. А президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.

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Теги: путін Володимир Зеленський переговори

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