«Це – чітке повідомлення». Зеленський у Туреччині розповів, що сказав би Путіну
Іноземний журналіст запитав Зеленського, що б він хотів сказати або ж передати Путіну
Президент України Володимир Зеленський після прибуття в Туреччину передав перший сигнал російському диктатору Володимиру Путіну. Як передає «Главком», про це стало відомо із відео з аеропорту Анкари.
Так, іноземний журналіст запитав Зеленського, що б він хотів сказати або ж передати Путіну.
«Я тут. Думаю, це досить чітке повідомлення», – відповів очільник України та сів у автівку. Його очікує зустріч із главою Туреччини.
В Анкарі кореспондент Sky News запитав у президента Зеленського, чи є у нього сигнал для Путіна.
"Я тут. Я думаю, що це дуже чіткий сигнал", - відповів Зеленський pic.twitter.com/CCGKM59nZ6
Представник Кремля Дмитро Пєсков при цьому заявив, що у планах Путіна немає візиту до Туреччини найближчими днями.
Як відомо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський вже прибув у аеропорт Анкари у Туреччині і заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».
«Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.
За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. А президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.
Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».
Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.
Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.
Коментарі — 0