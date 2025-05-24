Зеленський відреагував на нічну масовану атаку РФ по Україні

Зеленський: З кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ по Україні. За його словами, потрібно тиснути на Москву значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Зараз у Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. На місцях влучань і падінь уламків – усюди, де потрібно, – тривають рятувальні роботи й працюють екстрені служби. Вночі в місті було багато пожеж та вибухів. Знову постраждали житлові будинки, автомобілі, підприємства. Є, на жаль, поранені», – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що сьогоднішня ніч була складною для всієї України: «250 ударних дронів, із яких абсолютна більшість – це іранські «шахеди», 14 балістичних ракет. Постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпровщина. Всюди – по цивільних. Є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким».

«З кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві. Україна багато разів пропонувала припинення вогню – як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Ми чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів. Лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

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Ввечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

Також у ніч проти 24 травня Ізюм, що на Харківщині, опинився під ворожою атакою.