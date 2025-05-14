Зеленський відреагував на пропозицію посередництва Папи Римського у мирних переговорах

Раніше понтифік Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир»

Президент Володимир Зеленський подякував папі римському Леву XIV за його пропозицію посередництва у відновленні миру у всьому світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

За словами глави держави, мир – це «найзаповітніше бажання» мільйонів українців. Україна сподівається на відновлення гідного миру і докладає для цього всіх зусиль.

«Цінуємо мудру заяву понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією», – додав Зеленський.

Нагадаємо, папа Римський Лев XIV під час Ювілею Східних Церков у Ватикані привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново».

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський планує взяти участь в інавгураційній месі новообраного Папи Лева XIV у Ватикані в неділю, 18 травня, якщо дозволять обставини. За словами Єрмака, участь президента України у месі залежить від результатів переговорів, які відбудуться цього тижня в Туреччині.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ. Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що склад російської делегації на переговори у Стамбулі буде озвучено, коли надійде вказівка від Володимира Путіна. За даними російських ЗМІ, російську делегацію на переговорах у Стамбулі очолить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Також туди ввійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков.