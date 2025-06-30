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Президент попередив про зростання ударів дронами з боку РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент попередив про зростання ударів дронами з боку РФ
Зеленський провів нараду з військовими та Міністерством оборони
фото: скриншот з відео

Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну – у нашу зброю – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вкладається в безпілотну складову та планує збільшувати кількість дронів для ударів по Україні. Про це він зауважив у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Росія вкладається в безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію», – наголосив президент.

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Зеленський додав, що в Україні буде більше власного виробництва дронів: «Сьогодні ми обговорили й усе, що стосується замовлень, що стосується контрактів, і повні можливості нашого виробництва. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну – у нашу зброю. Пріоритет – дрони, дрони-перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій, усе, що реально стримує російські штурми».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом та міністром оборони, на якій були детально обговорені ключові питання щодо ситуації на фронті, Курської операції та нарощування виробництва українських дронів.

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Теги: війна Володимир Зеленський дрон

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