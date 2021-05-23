Президент привітав морських піхотинців з професійним святом

«Воїни берету кольору морської хвилі завжди впевнено виконують завдання за будь-яких бойових обставин» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців з професійним святом.

Привітання глави держави опубліковано на сайті Міністерства оборони України.

«Вітаю вас із професійним святом – Днем морської піхоти України. Підготовлені до дій на суші, з моря та з повітря здатні долати значні фізичні та психологічні навантаження, воїни берету кольору морської хвилі завжди впевнено виконують завдання за будь-яких умов бойової обстановки», – йдеться у вітанні Президента.

Він відзначив, що завдяки високому патріотизму, стійкості та незламності духу морські піхотинці готові будь-якої миті дати відсіч ворогові.

«Від імені українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу морської піхоти за вірність військовому обов’язку, стійкість та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України. Щиро бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та нових успіхів. Вічна пам’ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави!» – заявив Зеленський.

День морської піхоти започаткований у 2014 році, і у 2014-2017 роках відзначався 16 листопада. Чинна дата святкування – 23 травня, встановлена Указом Президента України у 2018 році.

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