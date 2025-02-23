Президент про мирну угоду: Я не підпишу те, що погано для України
Україна не визнаватиме домовленості інших країн без своєї участі в них
Президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати будь-яку угоду для завершення війни в Україні, якщо вона буде поганою для нашої держави. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Очільник України вкотре наголосив, що наша країна не визнаватиме домовленості інших держав без участі в них.
«Про Україну домовлятися без нас неможливо. Ми не визнаємо такі домовленості», – зазначив президент.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, в першій угоді зі США щодо корисних копалин не було гарантій безпеки.
Також президент зауважив, що в угоді про корисні копалини є, що на кожен долар допомоги США Україна повинна повернути два: «Я це підкреслив червоним. Для розуміння, це 100% кредит. У мене питання: якщо це вимушено і ми без цього не можемо, певно, ми маємо на це йти».
До слова, президент України, коментуючи слова про те, що присутність американських компаній в Україні забезпечує безпеку, зазначив, що це не є абсолютною гарантією.
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