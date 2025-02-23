Президент повідомив деталі угоди із США про корисні копалини

Зеленський: В угоді про корисні копалини є, що на кожен долар допомоги США Україна повинна повернути два

Президент України Володимир Зеленський заявив, в першій угоді зі США щодо корисних копалин не було гарантій безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію глави держави.

«Я сказав, що не дам підписати це. Ми не можемо ділити 50 на 50, не розуміючи, що нас чекає попереду», – заявив Зеленський.

Також президент зауважив, що в угоді про корисні копалини є, що на кожен долар допомоги США Україна повинна повернути два: «Я це підкреслив червоним. Для розуміння, це 100% кредит. У мене питання: якщо це вимушено і ми без цього не можемо, певно, ми маємо на це йти».

«Якщо умова сьогодні така, що США кажуть, ми вам дамо допомогу, але ви повинні її повернути і з прибутком для США – це угода. Це угода – не грант. Це нова угода. І я сказав, що я готовий до такого діалогу. Я впевнений, що він буде позитивним, подобається він мені чи ні, бо нам треба допомога. Якщо ваша умова, що ви не дасте допомогу, якщо ми не підпишемо угоду, то тоді зрозуміло. Питання – скільки ви даєте допомоги? 10, 20, 30 млрд, зброєю, прямою фінансовою допомогою?», – сказав президент.

Раніше ми писали, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами.