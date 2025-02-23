Зеленський про угоду зі США щодо корисних копалин: Це не дає 100% гарантій

Зеленський: 20 американських компаній до війни працювали на територіях, які нині окуповані

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи слова про те, що присутність американських компаній в Україні забезпечує безпеку, зазначив, що це не є абсолютною гарантією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію глави держави.

Президент нагадав, що 20 американських компаній до війни працювали на територіях, які нині окуповані.

«Вони говорять: «Якщо ми заходимо туди, це є гарантіями безпеки. Росіяни туди не підуть, бо це наш бізнес, наші приватні компанії». Все було б добре, якби 20 американських компаній до війни не працювали на нині окупованих територіях. Їх офіси були – як на території, яку ми сьогодні контролюємо, так і на окупованій. Тобто це не дає 100% гарантій того, що росіяни знову не прийдуть туди, куди вже приходили», – сказав Зеленський.

Раніше «Главком» писав, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами.