Вінничанин подав до суду на Росію та вимагає 120 млн грн

Позивач вимагав відшкодування моральної шкоди, завданої війною, розв’язаною Росією

Вінничанин подав позов до Вінницького міського суду проти РФ з вимогою компенсувати моральну шкоду в розмірі 120 млн грн. Суд першої інстанції частково задовольнив позов, зобов’язавши державу-агресорку виплатити 100 тис. грн. Однак чоловіка це не влаштовує. Про це повідомляє vinnitsa.info.

У матеріалах справи зазначено, що позивач вимагав відшкодування моральної шкоди, завданої війною, розв’язаною Росією. Він обґрунтував свої вимоги тим, що у 2014 році РФ незаконно анексувала Крим, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

«Це призвело до порушення прав позивача, у зв`язку з чим йому завдано моральних страждань, які перебувають у причинно-наслідковому зв`язку із незаконною збройною агресією російської федерації проти України, оскільки щоденно позивач зазнає стресу через постійні повітряні тривоги, та необхідність перебувати тривалий час в укритті, через що втратив нормальний сон і станом на теперішній час погано спить. Також позивач побоюється за своїх рідних. У нього погіршилися відносини з людьми і споглядання зруйнованих ракетними ударами будівель у м. Вінниця, зокрема будинку побуту «Ювілейний», де загинуло багато людей, сімей, дітей. Позивач перебував в 300 метрах від епіцентру вибуху. Через війну позивач втратив роботу, а пошук нової роботи зайняв багато часу і це також було стресом для позивача», – йдеться у справі.

Вінницький міський суд 21 грудня 2024 року виніс рішення, яким передбачено стягнути з держави російська федерація на користь позивача відшкодування моральної шкоди 100 тис. грн. А також стягнути з держави російська федерація в дохід держави Україна судовий збір в розмірі 1211,20 грн.

Не погодившись із зазначеним судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу. Зараз справа на розгляді Вінницького апеляційного суду.

Нагадаємо, що учень Зозівського професійного аграрного ліцею Вінницької області отримав вирок за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Феміда призначила неповнолітньому п’ять років позбавлення волі, які замінила на два роки іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.