Європейські країни палко сперечаються щодо відправки військ до України – Financial Times

Німеччина, Італія, Іспанія та Польща висловили небажання вводити свої війська до України, натомість Британія наполягає на тому, що у разі введення військ має бути гарантія безпеки від США

Європейські країни сперечалися щодо відправки військ в Україну на нараді у Парижі, спрямованій на досягнення консенсусу щодо того, як відповісти на мирні переговори президента США Дональда Трампа з Росією. Коли лідери зібралися на саміт 17 лютого вдень, Німеччина, Італія, Польща та Іспанія висловили небажання відправляти миротворчі сили в охоплену війною Україну. Про це пише Financial Times.

Зустріч, яка, як сподівалася Франція, допоможе європейським країнам у збільшенні витрат на оборону, була організована президентом Еммануелем Макроном. У ній взяли участь лідери шести інших країн ЄС, Великої Британії та офіційні особи НАТО та ЄС. Макрон і Трамп спілкувалися до і після паризького саміту.

За словами офіційних осіб, проінформованих про зустріч, Франція запропонувала створити «сили стримування», які будуть розміщені за майбутньою лінією припинення вогню в Україні, а не на ній.

Натомість після саміту канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав дискусію про розгортання військ «дуже недоречною», враховуючи, що війна все ще йде. «Дискусія є абсолютно передчасною, і зараз невідповідний час для її проведення», – сказав Шольц. Він додав, що «трохи роздратований» дискусією, назвавши її «незрозумілою дискусією не в той час і не на ту тему».

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні сказала колегам-лідерам, що вона вагається щодо відправлення європейських військ в Україну, сказавши, що це «найскладніший і найменш ефективний» з усіх варіантів. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що «готовий розглянути питання про розміщення британських сил разом з іншими, якщо буде досягнута довгострокова мирна угода». Однак він додав: «Повинен бути захист США. Гарантія безпеки США – єдиний ефективний спосіб стримати Росію від повторного нападу на Україну». Стармер підтвердив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні наступного тижня, а потім проведе подальші переговори з європейськими лідерами після свого повернення.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що «відкрита для обговорення багатьох різних питань», таких як розгортання військ. «Але також хотіла б підкреслити, що є дійсно дуже багато речей, які потрібно прояснити, перш ніж ми досягнемо цієї ситуації, тому що ми говоримо про безпеку наших власних чоловіків і жінок», – додала вона. Іспанія скептично поставилася до введення військ в Україну перед Паризьким самітом. «Наразі ніхто не розглядає можливість відправлення військ в Україну», – заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Позиція Польщі, Франції та Єврокомісії

Незважаючи на те, що Польща збільшила витрати на оборону після початку війни в Україні та налаштована на захист Європи від Росії, прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава не готова відправити війська. Він применшив розбіжності, продемонстровані на зустрічі, сказавши: всі європейські країни зрозуміли, що вони повинні посилити свої війська. «Була згода та одностайність щодо того, що значне збільшення витрат на оборону є абсолютно необхідним», – сказав Туск.

Лідери на зустрічі в Парижі обговорювали, як фінансувати посилення європейського оборонного потенціалу, можливо, через спільні запозичення або те, що Франція назвала іншими методами «інноваційного фінансування». Макрон заявив, що продовжить консультації з європейськими партнерами найближчими днями як щодо допомоги Україні, так і щодо розбудови власної армії. «Ми хочемо міцного та тривалого миру в Україні», – додав він. «Ми будемо працювати з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключ». Європейські союзники Вашингтона поспішають відповісти на заяву Трампа про мирні переговори з Росією, які мають розпочатися в Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого.

Макрон також закликав ЄС брати участь у спільних запозиченнях, щоб зменшити залежність від американських військ і зброї, хоча Німеччина та Нідерланди виступили проти цього. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона запропонує столицям ЄС дозволити тимчасове пом'якшення правил блоку щодо дефіциту для збільшення витрат на оборону.

До слова, Європа планує відправити до України від 25 до 30 тис. військових, які «будуть готові до демонстрації сили» в разі повторного нападу росіян. Найбільше у європейському контингенті може бути французів.