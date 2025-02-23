Третя річниця вторгнення. Зеленський розпочав пресконференцію: трансляція
Президент Володимир Зеленський проводить пресконференцію напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Президент України Володимир Зеленський розпочав пресконференцію. Про це повідомляє «Главком».
Президент Володимир Зеленський проводить пресконференцію напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну після форуму «Україна. Рік 2025».
Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів.
О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.
Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.
26 лютого відбулися запеклі бої на південь від Києва, поблизу міста Васильків.
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