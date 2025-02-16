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Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
Пума і Серафим востаннє бачилися, коли були дітьми
фото: скріншот із відео

Чоловіки кажуть, не одразу впізнали один одного

Двоюрідні брати Пума і Серафим востаннє бачилися, коли були дітьми. Їх розділили відстань та кордон. Однак, через 27 років розлуки, родичі випадково зустрілися у легіоні «Свобода Росії». Тепер вони разом протистоять російській агресії. Про це брати розповіли в інтерв’ю Володимиру Золкіну.

Так, Пума пояснив, що народився в родині військового. Сім’я часто переїжджала. У час, коли був підлітком, два роки прожив у Росії. Там і отримав паспорт. Після цього мешкав в Україні, та зробити український паспорт так і не зміг – то сімейні обставини, то бюрократія. Коли ж Росія напала, Пума вирішив стати на захист України. З’ясувалося, що у ЗСУ із російським паспортом дорога закрита, тому пішов у легіон «Свобода Росії».

Тим часом, брат Пуми Серафим виріс у селі неподалік від Томська. Мав свій бізнес, та його відібрали і змусили підписати контракт. Одного разу вирішив попроситися у відпустку, але йому сказали, що без хабара – ніяк. Серафим почав обурюватися і, звісно ж, дуже скоро опинився в штурмовій групі з самим лише автоматом. На щастя, він потрапив у полон до азовців. А опісля вирішив, що воюватиме за Україну.

Чоловіки кажуть, не одразу впізнали один одного. Що вони двоюрідні брати, з’ясували пізніше під час спілкування.

Нагадаємо, російські добровольці влітку 2023 року зайшли у передмістя Шебекіна на Білгородщині, а бійці «Свободи Росії» пропонували жителям Білгородщини евакуацію в Україну.

Як повідомлялося, командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Нікітін звернувся до губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова з пропозицією, щоб посадовець особисто забрав полонених російських окупантів, однак той не приїхав на зустріч із добровольцями та не забрав полонених російських солдатів.

Раніше легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині.

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Теги: росія Свобода бізнес полон паспорт добровольці кордон

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