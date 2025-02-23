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Зеленський розповів, як Китай може допомогти зупинити Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів, як Китай може допомогти зупинити Путіна
Раніше Зеленський заявляв, що Китай вперше виявив справжню зацікавленість у сприянні мирним переговорам для завершення війни
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Україна ніколи не просила зброю в Китаю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай може допомогти Україні зупинити російського диктатора Володимира Путіна різними можливостями. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як зазначив президент, Україна ніколи не запитувала зброю в Китаю, бо знає яка буде відповідь.

«І якщо Китай хоче відіграти роль у цьому, ми готові про це говорити», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що серед учасників перемовин мають бути Україна, Європа, США та Росія.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що США будуть намагатися зупинити гарячу фазу війни в цьому році. Водночас президент додав, що Україні від РФ не потрібно ніяких гарантій безпеки.

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Теги: війна Китай путін Володимир Зеленський Сі Цзіньпін

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