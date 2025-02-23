Зеленський оцінив можливість завершення війни цього тижня

Президент вважає, що припинення вогню не означатиме кінець війни

Президент України Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію глави держави.

«Цього тижня завершити цю війну неможливо. З гарантіями для України. Принаймні, я не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що серед учасників перемовин мають бути Україна, Європа, США та Росія.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що США будуть намагатися зупинити гарячу фазу війни в цьому році.

«Я вважаю, що це їх ціль (завершення гарячої стадії війни – «Главком») і вони будуть все робити для цього. І тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, що почав мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку», – сказав президент.

Водночас президент додав, що Україні від РФ не потрібно ніяких гарантій безпеки.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що його підтримують 65% українців, а не 4%.