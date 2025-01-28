ЗСУ відбили втрачені позиції під Торецьком – карти ISW

Ворог просунувся на трьох напрямках

Українські війська відбили втрачені позиції під Торецьком. Окупанти просунулися поблизу Торецька, Часового Яру та Курахового. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

На українському плацдармі в Курській області 27 січня тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було. В Міноборони РФ 27 січня заявили про захоплення села Миколаєво-Дар'їно (на північний захід від Суджі), але в ISW вважають, що війська РФ, ймовірно, взяли під контроль цей населений пункт ще станом на 21 січня. Бої тривали біля Косиці (на північ від Суджі), а ЗСУ, як повідомляється, контратакували поблизу Миколаєво-Дар'їно 26 і 27 січня.

Харківщина

27 січня російські окупанти продовжували атаки в Харківській області біля Липців та Вовчанська, але не просунулися. В Держприкордонслужбі України 27 січня повідомили, що поблизу Вовчанська українські захисники відбили ворожий штурм із застосуванням 10 одиниць російської техніки та невстановленої кількості піхоти. Російський воєнкор стверджував, що війська РФ також здійснили обмежені наземні атаки в Дергачівському районі, потенційно маючи на увазі напрямок Козача Лопань (на північний захід від Липців).

Луганщина

Російські загарбники наступали на Куп'янському напрямку в районі Петропавлівки, біля Піщаного, Степової Новоселівки та Глушківки 26 і 27 січня, але не просунулися. Війська РФ 27 січня продовжили наступальні дії на Боровому напрямку, але також не просунулися. Російські окупанти вели наступальні дії в районі Лозової, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю, біля Копанок, Надії, Макіївки, Новоєгорівки та Греківки 26 і 27 січня. Російські воєнкори продовжували нарікати на брехню військового командування РФ про начебто бойові успіхи останнім часом на Боровому напрямку. Так, 27 січня російські блогери спростували заяву Міноборони РФ від 20 січня про захоплення Новоєгорівки, стверджуючи, що війська РФ досі знаходяться в 1,5 км від населеного пункту, і що деякий час у цьому районі не було руху.

Один російський блогер заявив, що кадри, на яких нещодавно показано путінські війська в селищі – були фейковими. Російські воєнкори розповідали, що неправдиві заяви Міноборони РФ про «захоплення» села негативно впливають на поточні наступальні операції путінських військ в цьому районі.

В ISW зазначили, що російські блогери раніше скаржилися, що влада РФ збрехала про захоплення Білогорівки (на північний схід від Сіверська), а російське військове командування, як повідомляється, заарештувало та звільнило кількох командирів, які відповідали за Білогорівський сектор у листопаді 2024 року.

27 січня війська РФ продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися.

26 і 27 січня російські окупанти вели наступальні операції в районі Тернів, Колодязів, Ямполівки в напрямку Зеленої Долини, в районі Зарічного і Торського.

Донеччина

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наступальні операції військ РФ на Сіверському напрямку 27 січня.

Російські окупанти нещодавно просунулися в центрі Часового Яру. Геолокаційні кадри від 26 січня показують, що росіяни просунулися вулицями Миру та Горького в центрі міста. Війська РФ атакували біля самого Часового Яру, поблизу Ступочок, Білої Гори та Предтечиного 26 і 27 січня.

27 січня речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець заявив, що окупанти нарощують бойову техніку, особливо бронетехніку, на напрямку Часового Яру, і нещодавно підірвали в кількох місцях труби каналу Сіверський Донець – Донбас, щоб створити проходи для своєї бронетехніки.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри від 26 січня свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північний захід міста.

Разом з тим на Торецькому напрямку фіксується й просування російських окупантів. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, вказують на те, що війська РФ просунулися поблизу Торецької шахти на півночі міста.

Російські загарбники продовжували атаки під самим Торецьком, біля Диліївки, Кримського та Щербинівки 26 і 27 січня.

27 січня війська РФ продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися.

Російські загарбники атакували під самим Покровськом, в районі н.п. Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, біля Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Новоукраїнки, Удачного, Котлиного, в районі Звірового, Нововасилівки, Новоолександрівки, Успенівки, Новосергіївки, Срібного, Надіївки та в напрямку Богданівки 26 і 27 січня.

27 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ «Хортиця» майор Віктор Трегубов заявив, що поблизу Покровська ведеться велика кількість невеликих бойових зіткнень, і що окупанти намагаються увійти й оточити Покровськ із заходу. Трегубов оцінив, що особовий склад російських загарбників, які діють на Покровському напрямку, може бути зменшеним через спроби обійти Покровськ з флангів замість того, щоб вести лобовий удар по населеному пункту. Також Трегубов зазначив, що за бойові дії під Покровськом не такі великі, як під Торецьком, але зазначив, що Покровський напрямок є найактивнішим напрямком на передовій.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що ворог використовує невеликі колони бронетехніки та танки для висадки піхоти, але зазначив, що відкрита місцевість у зоні відповідальності української бригади дозволяє таке пересування, на відміну від інших ділянок на Покровському напрямку.

Війська РФ нещодавно просунулися в напрямку Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, що окупанти просунулися в північній частині Андріївки (на північний захід від Курахового). Російські загарбники наступали поблизу Шевченка, Андріївки, Дачного, Костянтинополя, Улаклів, Янтарного, Розлива і Зеленівки 26 і 27 січня. 27 січня війська РФ продовжували наступ у районі Великої Новосілки, але не просунулися. 26 і 27 січня російські окупанти вели наступальні операції біля самої Великої Новосілки, в районі Роздольного, Нових Комарів та Новосілки.

27 січня Трегубов заявив, що українські захисники відійшли з південної частини Великої Новосілки, щоб уникнути оточення.

Також Трегубов розповів, що росіяни окупували значну частину населеного пункту, але українські воїни утримують позиції у Великій Новосілці ближче до околиць.

Російський воєнкор стверджував, що путінські війська начебто захопили всю Велику Новосілку, але ще не завершили зачистку в населеному пункті.

Південна вісь

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої на Пологівському напрямку Запорізької области 27 січня. 27 січня війська РФ продовжували обмежені наземні атаки на Запорізькому напрямку, але не просунулися. 26 і 27 січня російські окупанти наступали в районі Новоданилівки та в напрямку Новоандріївки.

Війська РФ продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку 26 і 27 січня, але не просунулися.

Російський блогер розповідав, що погана погода обмежує використання російських і українських безпілотників на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, триває 1070-й день повномасштабної війни в Україні.

Противник завдав 20 авіаційних ударів із застосуванням 43 КАБ, понад 820 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння.