У Краснодарському краї у Росії пролунали вибухи

В мережі писали, що у регіоні було чути звуки, характерні для БпЛА

У ніч проти 17 лютого у Краснодарському краї у Росії жителі почули вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки та Telegram-канали.

У мережі з’явилися повідомлення про вибухи у Краснодарському краї. Місцеві жителі писали проте, що чули звуки, характерні для БпЛА.

Мешканці Краснодара повідомляли про гучні звуки над містом. Також бачили спалахи у нічному небі. Зазначається, що представники влади регіону не робили заяв щодо ситуації та можливої повітряної атаки.

Російські ЗМІ припускають, що однією із цілей дронової атаки може бути Ільський нафтопереробний завод. Також вони пишуть, що уламки дрона впали неподалік Ільського НПЗ, сталося загоряння.

Раніше ми писали, що російське командування віддало наказ про знищення міста Суджа на Курщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. Про це заявив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

«За інформацією джерела, наближеного до командного складу ворожого угрупування, стало відомо, що отримана вказівка тиждень тому про знищення міста Суджі по квадратам. Залишити випалену землю, в масовому вбивстві цивільних звинуватити Збройні сили України», – сказав Дмитрашківський.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, росіяни завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Під завалами будівлі опинилися 95 людей. Про це повідомив речник тимчасової військової комендатури на території росії Олексій Дмитрашківський.

Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

«Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян», – заявили у Генштабі.