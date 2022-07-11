Найгостріший момент: Зеленський розповів, до чого готуватися українцям (відео)

Президент записав звернення наприкінці 138-го дня повномасштабного вторгнення окупантів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія спробує повністю припинити у найгостріший момент постачання газу до Європи. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найгостріший момент постачання газу до Європи. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску.

«Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили», – підкреслив глава держави.

Як раніше повідомлялося, Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну Siemens для газопроводу «Північний потік».

Раніше стало відомо, що Київ просить Канаду не віддавати газову турбіну «Газпрому» РФ.

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії «Газпром» для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.

Тим часом РФ «осушує» газовий ринок ЄС: транзит через Україну впав до історичного мінімуму.