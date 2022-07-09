Польща завершує будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: названо дату

Стіна на кордоні Польщі з Білоруссю сягає майже 300 км

Будівельникам залишилося прокласти 7 км загородження між Польщею та Білоруссю

Польща розраховує до 15 липня повністю завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю протяжністю майже 300 км. Про це повідомило у Сеймі керівництво Прикордонної служби та МВС Польщі, передає Укрінформ.

«Ми очікуємо завершення 15 липня… Ми продовжили (контракти із субпідрядниками. – Ред.) з об’єктивних геологічних причин, які з’явилися під час встановлення паль», – повідомив заступник глави МВС Мацєй Вонсік.

Заступниця голови Прикордонної служби РП Віолета Гожковська зазначила, що найбільшою проблемою при будівництві стіни були підземні води, які утворювалися внаслідок відлиг та підтоплень.

Будівельникам залишилося прокласти 7 кілометрів загородження.

Голова Прикордонної служби Польщі Томаш Прага припустив, що після завершення будівництва стіни нелегальні мігранти намагатимуться потрапити до Польщі з інших напрямків, зокрема з території Литви чи України. «Хоча я б очікував, що з України буде менша кількість людей, тому що українська сторона дуже охороняє цей кордон», – констатував він.

Як повідомлялося, заступник начальника генштабу збройних сил Білорусі Руслан Косигін заявив, що територія Польщі з її військовою інфраструктурою стане першочерговим об'єктом удару білоруських військ у разі західних «провокацій» та подальшого конфлікту.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наказав військовим взяти на приціл центри прийняття рішень ворогів Мінська. Крім того, білоруський диктатор висловив упевненість у тому, що Захід «вирощує в Україні монстра». Він також заявив, що в минулому Західна Європа «вирощувала монстра на ім'я фашистська Німеччина».

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