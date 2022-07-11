Зеленський пропонує надати полякам особливий статус в Україні

Президент вніс у Раду законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський вніс у понеділок, 11 липня, до Верховної ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу. Про це повідомив польський президент Анджей Дуда під час виступу до 79-ї річниці Волинської трагедії і в своєму Тwitter.

«Сьогодні президент Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні. Сьогодні Україна цим жестом президента символічно запрошує нас: «Ми вітаємо вас тут на особливих правах». Нехай це буде для нас якимось знаком», – сказав він.

«Я вірю, що ми впораємося з цим нелегким викликом, і те, що відбувається протягом останніх місяців, є новим образом польсько-українських відносин, який є справді добросусідським і братерським», – заявив Дуда.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував введення особливого статусу поляків в Україні.

У травні Дуда виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Нагадаємо, що Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ. Нині у цій країні перебуває найбільша кількість українських біженців. Сам Дуда раніше заявляв, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На цю заяву істерично відреагувала влада Російської Федерації.

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