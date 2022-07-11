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    Наука та освіта

    Польські школи та садочки готові прийняти ще 200 тис. українських дітей

    Польща уже прийняла у школи та садки 200 тис. дітей з України та може прийняти ще стільки ж - Польські школи та садочки готові прийняти ще 200 тис. українських дітей
    Польща уже прийняла у школи та садки 200 тис. дітей з України та може прийняти ще стільки ж
    фото з відкритих джерел

    Система освіти Польщі готова приймати більше дітей з України

    У наступному навчальному році кількість дітей з України в польських школах може зрости на 200 тисяч. Таку цифру навів міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек, повідомляє «Польське радіо».

    «Ми прийняли 200 тис. (українських дітей – «Главком»), з них 160 тис. – у школи і 40 тис. – у дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тис. може приєднатися з 1 вересня», – сказав міністр.

    Польський чиновник додав, що детальніше все буде видно протягом наступних тижнів.

    «Система еластична, узгоджена з керівними органами, із самоврядуванням, з відділами освіти, з міністерством внутрішніх справ й адміністрації. Ми готові приймати українських дітей», – наголосив Чарнек.

    Міністр також зазначив, що в наступному навчальному році не планується запроваджувати дистанційне або гібридне навчання – стосовно цього немає жодних сигналів від МОЗ чи санітарних служб.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники Міністерства освіти України працюють над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку «Дія» разом із колегами з Мінцифри та за підтримки проєкту «EU4DigitalUA».

    Також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що у Польщі у серпні планується відкриття стаціонарного офісу, де українці, які виїхали за межі країни через війну, зможуть оформити документи – як закордонний паспорт, так і український паспорт.

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    Теги: Польща війна школа навчання Україна школярі
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    Польські школи та садочки готові прийняти ще 200 тис. українських дітей