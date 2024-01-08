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Зеленський провів розмову із Королем Бахрейну: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський провів розмову із Королем Бахрейну: деталі
Президент України розповів про зусилля із забезпечення глобальної продовольчої стабільності
фото: Telegram: Zelenskiy / Official

Володимир Зеленський та Хамад ібн Іса аль-Халіфа обговорили продовольчу безпеку та підтримку Формули миру

Відбулася телефонна розмова між лідерами України та Бахрейну. Про це повідомляється на Telegram-каналі Володимира Зеленського.

Президент України так прокоментував цю подію: «Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах». Важливим є той факт, що торік відбувся перший візит голови МЗС Бахрейну Аз-Заяні до України.

Володимир Зеленський та Хамад ібн Іса аль-Халіфа обговорили питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку та підтримку Формули миру.

Очільник української держави подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників щодо імплементації Формули миру та запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі.

Нагадаємо, в 2003 році відбувся перший офіційний візит Президента України Леоніда Кучми до Королівства Бахрейн. Король Бахрейну назвав візит Президента України історичною подією для його країни. Леонід Кучма висловив зацікавленість України в співробітництві з Бахрейном і підкреслив необхідність встановлення постійного політичного діалогу й економічних відносин між державами.

Нагадаємо, Японія долучиться до відбудови України: Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ.

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Теги: Telegram продукти війна Леонід Кучма

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