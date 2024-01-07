Японія долучиться до відбудови України: Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікавою прибула з візитом до Києва

У лютому в Токіо відбудеться Конференції з питань відновлення України

Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою, яка прибула з візитом до нашої країни. Про це інформує Офіс президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава держави відзначив, що свій перший міжнародний візит у новому році очільниця МЗС Японії здійснює саме до України, що є дуже важливим сигналом підтримки українського народу.

Володимир Зеленський також висловив щирі співчуття від себе та всіх українців у зв’язку з трагічними наслідками нещодавнього руйнівного землетрусу в Японії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Народ Японії може розраховувати на підтримку Української держави та суспільства», – зазначив він.

Президент подякував Японії та особисто прем’єр-міністру Фуміо Кішіді за потужну допомогу Україні впродовж майже двох років повномасштабної російської агресії, зокрема за політичну, гуманітарну та довготривалу фінансову підтримку української економіки.

Також було відзначено результативне головування Японії в «Групі семи» у 2023 році й особливу увагу до України на цьому важливому міжнародному майданчику.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки нещодавніх масованих ракетних ударів Росії по українських містах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава держави високо оцінив ухвалення Спільної декларації «Групи семи» про підтримку України у Вільнюсі під час тогорічного саміту НАТО та наголосив на важливості початку роботи над відповідною українсько-японською угодою про безпекові гарантії для України.

«Започаткування переговорів із Японією щодо двосторонньої безпекової угоди – важливий крок. Налаштовані активно працювати, щоб підписати цей документ якнайшвидше», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський також подякував Японії за активну підтримку Української формули миру та готовність взяти участь у наступній зустрічі радників із питань національної безпеки, що відбудеться в Давосі. Зі свого боку очільниця японського зовнішньополітичного відомства повідомила про готовність Японії взяти на себе співлідерство в імплементації першого пункту Формули «Радіаційна і ядерна безпека».

Окрему увагу під час зустрічі приділили активізації взаємодії з Японією в питанні відновлення та відбудови України. Глава держави окреслив пріоритетні галузі співпраці та підтвердив налаштованість активно працювати з японською стороною, щоб забезпечити успішне проведення Конференції з питань відновлення України, що відбудеться у лютому в Токіо.

Нагадаємо, Японія надасть Україні 37 млн доларів на закупівлю систем для виявлення дронів.