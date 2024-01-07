Посол: Японія і Тайвань дуже уважно вивчають війну Росії проти України

За рахунок того, що Росія знекровлюється у війні з Украиною, безпека Японії посилюється

«Японія і Тайвань слідкують за тим, яке озброєння застосовується у війні»

Японія і Тайвань вивчають, яке озброєння РФ використовує у війні та які кроки країни-агресорки є вдалими або ні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Японія, Тайвань дуже уважно слідкують за тим, яке озброєння застосовується у війні Росії проти України, що є ефективним, які концепції ведення війни є абсолютно невдалими. У розмовах із партнерами дізнався, що Китай неймовірно роздратований тим, що концепція батальйонних тактичних груп, російська стратегія на початку повномасштабного вторгнення, не спрацювала. А китайці ж свою армію у цій концепції будували, бо їх росіяни готували», – зазначив дипломат.

Корсунський підкреслив, що ця концепція повністю розвалилася, а також додав, що країни, які підтримують Україну, уважно слідкують за перебігом події та переймають наш досвід війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посол України зазначив, що РФ – загроза та окупант для Японії. За словами Сергія Корсунського, зараз відбувається посилення безпеки Японії, оскільки країна-агресорка знекровлюється у боротьбі з Україною.

До слова, японці визнали, що діджиталізації життя в Україні значно перевищує їхні досягнення. Посол України в Японії Сергій Корсунський підкреслив, що Японія дуже зацікавлена у поглибленні співпраці з Україною в сфері IT, у напрямку кібербезпеки.

Раніше повідомлялося, що в Японії ніхто не очікував, що Україна витримає перший період повномасштабної війни, розв’язаної Росією, і тому Японія не відразу почала допомагати Україні, але згодом все змінилося.

Зазначимо, Японія надасть Україні 37 млн доларів на закупівлю систем для виявлення дронів. Про це повідомила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.