Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол: Японія і Тайвань дуже уважно вивчають війну Росії проти України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Посол: Японія і Тайвань дуже уважно вивчають війну Росії проти України
За рахунок того, що Росія знекровлюється у війні з Украиною, безпека Японії посилюється
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

«Японія і Тайвань слідкують за тим, яке озброєння застосовується у війні»

Японія і Тайвань вивчають, яке озброєння РФ використовує у війні та які кроки країни-агресорки є вдалими або ні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

«Японія, Тайвань дуже уважно слідкують за тим, яке озброєння застосовується у війні Росії проти України, що є ефективним, які концепції ведення війни є абсолютно невдалими. У розмовах із партнерами дізнався, що Китай неймовірно роздратований тим, що концепція батальйонних тактичних груп, російська стратегія на початку повномасштабного вторгнення, не спрацювала. А китайці ж свою армію у цій концепції будували, бо їх росіяни готували», – зазначив дипломат.

Корсунський підкреслив, що ця концепція повністю розвалилася, а також додав, що країни, які підтримують Україну, уважно слідкують за перебігом події та переймають наш досвід війни.

Посол України зазначив, що РФ – загроза та окупант для Японії. За словами Сергія Корсунського, зараз відбувається посилення безпеки Японії, оскільки країна-агресорка знекровлюється у боротьбі з Україною.

До слова, японці визнали, що діджиталізації життя в Україні значно перевищує їхні досягнення. Посол України в Японії Сергій Корсунський підкреслив, що Японія дуже зацікавлена у поглибленні співпраці з Україною в сфері IT, у напрямку кібербезпеки.

Раніше повідомлялося, що в Японії ніхто не очікував, що Україна витримає перший період повномасштабної війни, розв’язаної Росією, і тому Японія не відразу почала допомагати Україні, але згодом все змінилося.

Зазначимо, Японія надасть Україні 37 млн доларів на закупівлю систем для виявлення дронів. Про це повідомила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.

Читайте також: Посол Сергій Корсунський: Японці стали на наш бік, коли побачили, що росіяни брешуть
Теги: Японія Китай посол Тайвань війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мобілізація стає нашою головною потребою і, одночасно, головною загрозою для внутрішньої стабільності України
Примусова мобілізація. Маємо три варіанти
27 грудня, 2023, 18:30
РФ могла збирати інформацію в Україні за допомогою камер спостереження
МВС перевірить інформацію про доступ ФСБ до камер спостереження в Україні
9 грудня, 2023, 06:21
Росія підтвердила смерть колаборанта Киви
Росія підтвердила смерть колаборанта Киви
6 грудня, 2023, 19:43
Ворог одночасно використовує для ударів по Україні як ракети, так і безпілотники
Найважча частина зими для України попереду – розвідка
7 грудня, 2023, 09:30
У результаті боїв Авдіївка майже повністю зруйнована
ISW: російські війська просунулися під Авдіївкою (мапа)
9 грудня, 2023, 07:20
Обшуки проходять в межах кримінального провадження щодо деяких посадовців міськради
Правоохоронці проводять обшуки в Ужгородській міськраді
20 грудня, 2023, 09:40
У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру
У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру
25 грудня, 2023, 19:53
Великий десантний корабель ЧФ РФ горів у Феодосії
ЗСУ повідомили, чим атакували російський десантний корабель
26 грудня, 2023, 07:25
Ракета РФ порушила повітряний простір Польщі: влада країни назвала ймовірний задум Кремля
Ракета РФ порушила повітряний простір Польщі: влада країни назвала ймовірний задум Кремля
4 сiчня, 09:58

Політика

Посол: Японія і Тайвань дуже уважно вивчають війну Росії проти України
Посол: Японія і Тайвань дуже уважно вивчають війну Росії проти України
У яких країнах чекають на Путіна: опубліковано перелік запрошень 2024 року
У яких країнах чекають на Путіна: опубліковано перелік запрошень 2024 року
Японія виділила 37 млн доларів Україні: на що підуть кошти
Японія виділила 37 млн доларів Україні: на що підуть кошти
Китай вводить санкції проти компаній США: причина
Китай вводить санкції проти компаній США: причина
Глава МЗС Японії сьогодні відвідає Україну: деталі візиту
Глава МЗС Японії сьогодні відвідає Україну: деталі візиту
Блінкен провів зустріч є Ердоганом: стали відомі деталі
Блінкен провів зустріч є Ердоганом: стали відомі деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
29K
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
25K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
24K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру
22K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
20K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі

Новини

Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua